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不滿太極門土地收歸國有 至執行官住處舉牌抗議涉恐嚇

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

爭議已久的太極門欠稅案日前終於定案，國稅機關決定將土地收歸國有，終結拍賣程序，太極門不滿土地遭歸國有，昨天下午到負責本案的新竹分署李姓執行官住家附近舉牌，因牌子上直接標明某執行官全名，並懷疑該執行官領了多少獎金，其中一名黃姓女志工遭警方以恐嚇、妨害名譽、違反個資法等案由帶回六家派出所，百名支持者昨天深夜聚集在派出所外，抗議警方執法過當，黃女今天凌晨移送至新竹地檢署，支持者也隨即前往地檢署抗議，檢方裁定黃女限制住居。

據了解，該團體志工18、19日連續2天下午都到竹北市某社區拉舉白布條及看板抗議，牌子上寫「行政執行署新竹分署主任執行官李○○，太極門案你到底領了多少獎金？10萬？100萬？1000萬？趕快吐出來！！！」，導致李姓執行官心生畏懼，甚至不敢返家，因此向警方報案。

警方指出，因海報上揭露李姓執行官全名，且鄰近其住處，該執行官對舉看板的黃女依法提出恐嚇、妨害名譽、個資法等告訴，警方經請示新竹地檢署，黃女涉案部分案件以現行犯移送地檢署。

李執行官表示，從7月起上下班時間就在她辦公室外面舉牌抗議，且她的車牌也被該團體鎖定，上下班時曾被該團體圍堵並拍打車窗，或是對她謾罵、叫囂要她下車，現在甚至到住家附近，造成她與家人及附近住戶的困擾，危及人身安全，才決定報警，她也指出，她身為國家公務員，依法行政，也不能因此怠工，而機關尚未對此提出相關告訴，但也保留法律追訴權。

為了聲援黃女，平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟百人深夜聚集派出所，並全程直播，要求警方解釋。竹北分局長謝博賢親赴現場坐鎮，新竹縣警察局也立調派各分局相關警力到場維持現場秩序。

現場聲援民眾質疑，志工近2個月在新竹20多個地點舉牌抗議，為何此次卻遭警盤查、甚至逮捕，也有志工解釋，並不知舉牌地點鄰近李姓執行官住處，且也曾在新竹執行署前舉過同張海報。前台灣大學法律系教授陳志龍也指出，志工舉牌的海報內容屬於言論自由，並非不實描述，且以傳票可以解決，不必到地檢署夜間訊問，質疑此舉為濫權。

在黃女移送新竹地檢署後，警方以未申請集會遊行法，請在場民眾離開，民眾轉往新竹地檢署聲援黃女，直到黃女訊後裁定限制住居後離開，才結束聲援、抗議。

謝博賢表示，警方尊重民眾的表意自由，但率眾至公務員住居附近指名道姓，危及他人人身安全，作法已跨越法律紅線，相關案件已進入訴訟階段，靜待司法調查結果。

在黃女移送新竹地檢署後，警方也以未申請集會遊行法，請在場民眾離開。圖／警方提供
在黃女移送新竹地檢署後，警方也以未申請集會遊行法，請在場民眾離開。圖／警方提供
為了聲援黃女，平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟百人深夜聚集派出所，並全程直播。圖／警方提供
為了聲援黃女，平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟百人深夜聚集派出所，並全程直播。圖／警方提供

新竹 公務員 恐嚇

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