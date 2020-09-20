不想當衛生股長 大學生打傷提名他的同學鬧上法院判刑

基隆市經國管理暨健康學院陳姓、蔡姓兩名同班男學生，因為相互推舉對方擔任同學避之唯恐不及的「衛生股長」結下梁子。陳當選後，出手打傷提名他的蔡姓同學，事後願賠3600元求和解。蔡索賠1萬元，否則寧可讓陳留下前科破局。基隆地院審結，依傷害罪判陳罰金2500元，全案可上訴。

判決指出，陳姓、蔡姓學生是經國學院同班同學，一下時班上推選班級幹部，因為「衛生股長」負擔的工作多，責任重且辛苦，同班同學避之唯恐不及。蔡當選「衛生股長」後，認為是陳及與陳友好的同學投票支持，他才「被迫」當選辛苦勞累的衛生股長職務，對陳心懷怨懟，結下梁子。

大二開學召開班會重新選舉班級幹部，到了選舉衛生股長職務時，蔡為一吐陳先前讓他當選衛生股長的怨氣，想要讓陳也領受他一下期間的辛勞，提名推舉陳，並因沒有其他人競選，同額提名當選。

陳當選衛生股長後，對蔡「故意」提名報復，迫使自己需擔任辛勞而不甘服務的職務氣憤不已，忍不住內心衝動，以右手自後方掐住蔡的頸部，使力將蔡頭部往一旁椅子壓制。同學和老師馬上出聲阻止，陳動手後不久放手。蔡因左臉擦傷提告，基隆地檢署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

基隆地院法官審酌兩人並無深仇大恨，僅因不願擔任衛生股長互生嫌隙。陳不甘貢獻一己之力， 輔佐導師、服務同學，在同班師生眾目睽睽之下出手傷害蔡男，個性衝動實屬不該。念其蔡傷勢輕微，陳坦承犯行並致歉，調解雙方和解。

法院調解委員調解時，陳表示願意賠償蔡3600元，蔡原已同意，但到法院開庭訊問、製作調解筆錄時，蔡又反悔，表示要將賠償金提高到1萬元，否則不願原諒陳，寧願讓陳留下前科。