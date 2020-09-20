快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想當衛生股長 大學生打傷提名他的同學鬧上法院判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市經國管理暨健康學院陳姓、蔡姓兩名同班男學生，因為相互推舉對方擔任同學避之唯恐不及的「衛生股長」結下梁子。陳當選後，出手打傷提名他的蔡姓同學，事後願賠3600元求和解。蔡索賠1萬元，否則寧可讓陳留下前科破局。基隆地院審結，依傷害罪判陳罰金2500元，全案可上訴。

判決指出，陳姓、蔡姓學生是經國學院同班同學，一下時班上推選班級幹部，因為「衛生股長」負擔的工作多，責任重且辛苦，同班同學避之唯恐不及。蔡當選「衛生股長」後，認為是陳及與陳友好的同學投票支持，他才「被迫」當選辛苦勞累的衛生股長職務，對陳心懷怨懟，結下梁子。

大二開學召開班會重新選舉班級幹部，到了選舉衛生股長職務時，蔡為一吐陳先前讓他當選衛生股長的怨氣，想要讓陳也領受他一下期間的辛勞，提名推舉陳，並因沒有其他人競選，同額提名當選。

陳當選衛生股長後，對蔡「故意」提名報復，迫使自己需擔任辛勞而不甘服務的職務氣憤不已，忍不住內心衝動，以右手自後方掐住蔡的頸部，使力將蔡頭部往一旁椅子壓制。同學和老師馬上出聲阻止，陳動手後不久放手。蔡因左臉擦傷提告，基隆地檢署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

基隆地院法官審酌兩人並無深仇大恨，僅因不願擔任衛生股長互生嫌隙。陳不甘貢獻一己之力， 輔佐導師、服務同學，在同班師生眾目睽睽之下出手傷害蔡男，個性衝動實屬不該。念其蔡傷勢輕微，陳坦承犯行並致歉，調解雙方和解。

法院調解委員調解時，陳表示願意賠償蔡3600元，蔡原已同意，但到法院開庭訊問、製作調解筆錄時，蔡又反悔，表示要將賠償金提高到1萬元，否則不願原諒陳，寧願讓陳留下前科。

法官審理後指出，陳男犯後悔過並願賠償，但蔡男事後反悔，雙方才無法和解成立。衡酌陳男犯案手段、蔡男傷勢輕微，以及兩人嫌隙肇因蔡「刻意」提名陳，擔任同學都不願擔任的「苦差事」，陳認為蔡是有意的並種下心結等情狀，處罰金2500元，如易服勞役，以1千元折算1日。

經國管學院陳姓學生打傷提名他當選「衛生股長」的蔡姓同學，基隆地院審結，依傷害罪判陳罰金2500元。記者邱瑞杰／攝影
經國管學院陳姓學生打傷提名他當選「衛生股長」的蔡姓同學，基隆地院審結，依傷害罪判陳罰金2500元。記者邱瑞杰／攝影

基隆

延伸閱讀

他不懂為何大學要修一堆通識 網友曝優點：影響很深

大學生台北生活每周1500元夠嗎？過來人意見分歧

旅英台裔大學生研發支付APP 獲180萬英鎊挹注

武界壩罹難女童是國小模範生成績前三名 同學們掩面痛哭

相關新聞

「酒駕靈堂」祭弔600亡魂 南投酒駕犯殯儀館上課

南投縣近年因酒駕肇禍致死，平均每月至少1人，為矯正並嚇阻酒駕再犯者，南投縣監理站今年開辦講習教育課程，更首度移師到南投殯...

廟祝不滿遭解任 放火燒東勢玉清宮要關1年10月

台中市鄧姓男子原本是東勢區玉清宮的廟祝，但與玉清宮管委會的委員、幹部相處不睦，因此在今年3月間開會決議解任鄧，鄧因而心生...

台中男網路下注對賭獲無罪 法官：非公共場所與法有間

台中市莊姓男子在去年間以手機、電腦連線到「首席娛樂城」賭博網站後，申請加入會員，並到超商將賭資儲值到帳戶內兌換點數，以台...

不滿太極門土地收歸國有 至執行官住處舉牌抗議涉恐嚇

爭議已久的太極門欠稅案日前終於定案，國稅機關決定將土地收歸國有，終結拍賣程序，太極門不滿土地遭歸國有，昨天下午到負責本案...

不想當衛生股長 大學生打傷提名他的同學鬧上法院判刑

基隆市經國管理暨健康學院陳姓、蔡姓兩名同班男學生，因為相互推舉對方擔任同學避之唯恐不及的「衛生股長」結下梁子。陳當選後，...

男子謊稱要幫忙買東西 向重聽男詐得1千元被判拘役10天

謝姓男子被控去年4月10日見年邁、重聽葉姓被害男子坐在台南市屋外，佯稱認識葉的兒子，欲幫忙購買物品，葉信以為真，交付現...

女子上網散播女同事援交不實訊息 違反個資法被判刑2月

35歲郭姓女子因和同公司女被害人有嫌隙，被控自去年8月間某日起至今年2月，上網登入臉書等社群，張貼女被害人照片及姓名、聯...

涉詐助理費 南市議員曾培雅交保

國民黨籍台南市議員曾培雅被控改制後市議會第1至3屆議員任內涉以人頭方式詐領助理費約60萬元，台南地檢署昨會同調查局南機站...

騎士紅燈滑行至斑馬線挨罰1800 法官認證不算闖紅燈

李姓男子去年騎機車在高雄大興街與大裕路口停紅燈，緩緩滑行到斑馬線前方，結果遭人檢舉，事後收到1張闖紅燈罰單，他不服提起行...

罵「綠蛆」判罰5千 法官：指人特定政治立場且腐敗

有「口譯哥」封號的趙怡翔去年1月出任駐美代表處政治組組長，輿論出現兩極，網友蘇女在此新聞連結的下方留言力挺趙，卻遭羅姓、...

媒體報立委傅崐萁坐牢享特權 花監發聲明稿澄清駁斥

今天有媒體以前管理員爆料，大篇幅報導立委傅崐萁帶職入監，坐牢時每天特見，且戒護就醫未施用戒具、腳傷到非簽約醫院就診等情事...

台南議員曾培雅被控詐領助理費60萬 檢方20萬交保

國民黨籍台南市議員曾培雅被控在議員任內涉以人頭方式詐領助理費統計約40萬元，台南地檢署昨天會同調查局南機站人員兵分多路，...

熱門新聞

太可惡！妙齡女在信義威秀被潑糞屎桶蓋頭 警追口罩男

妙齡女被潑糞屎桶蓋頭 回家洗五次還有味道驚見金針菇

藝人旅遊團御用領隊「自由哥」驟逝 過程猶如小鬼翻版

房仲孕婦帶人看房竟遭房客男友持剪刀刺傷 嫌犯已投案

一家三口葬身氣爆火海 對門住戶聽到母子大喊：救命！

台南下水道工人口角砍二同事 一送醫不治一輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。