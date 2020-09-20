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男子謊稱要幫忙買東西 向重聽男詐得1千元被判拘役10天
謝姓男子被控去年4月10日見年邁、重聽葉姓被害男子坐在台南市屋外，佯稱認識葉的兒子，欲幫忙購買物品，葉信以為真，交付現金1千元與謝，謝涉嫌得手後未依約幫葉購買物品，葉報警法辦起訴，台南地院依謝觸犯詐欺取財罪，判處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，謝於去4月10日下午3點多，駕駛機車見年邁、重聽葉姓被害人坐在屋外，認有機可乘，上前與葉攀談，佯稱認識葉兒子、欲幫葉購買物品，葉陷於錯誤，交付1千元與謝，得手後駕駛機車離開現場。謝未依約幫葉保全購買物品，葉才知受騙，經警調閱監視錄影畫面循線查獲謝。
法官認為謝所為，觸犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，審酌謝不思憑藉己力，以正途賺取所需，竟以詐術取得被害人金錢，欠缺對於他人財產權應予尊重觀念，法治觀念薄弱，實非可取。
法官念在此案詐欺所得僅現金1千元，犯罪所生之財產損害尚非甚鉅，謝雖於警詢中否認犯行，於偵查中終能坦承犯行，去年7月16日偵查訊問程序中，當庭交付1千元與被害人，考量謝一切情狀，量處其刑。
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