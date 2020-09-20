女子上網散播女同事援交不實訊息 違反個資法被判刑2月

35歲郭姓女子因和同公司女被害人有嫌隙，被控自去年8月間某日起至今年2月，上網登入臉書等社群，張貼女被害人照片及姓名、聯絡電話，並登載「當援交女一次5000，過夜13000」等不實訊息，遭女被害人提告法辦起訴，台南地院依郭女違反個人資料保護法罪，判處徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，郭女與女害人原是同公司同事關係，郭女因於任職期間與女被害人有所嫌隙，未經她同意，自去年8、9月間某日起至今年2 月間，接續在台南市住處以行動電話設備連結網際網路，登入臉書社群、 台南爆料公社，在不特定多數人足以共見共聞瀏覽頁面，張貼從女被害人LINE取得照片及姓名、聯絡電話 ，並登載「愛玩又愛害人，當援交女一次5000，過夜13000」、「人格有缺陷、低智商、87、智障」等不實訊息，足以貶損被害人人格及社會評價。女被害人報警法辦起訴。