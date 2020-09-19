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騎士紅燈滑行至斑馬線挨罰1800 法官認證不算闖紅燈
李姓男子去年騎機車在高雄大興街與大裕路口停紅燈，緩緩滑行到斑馬線前方，結果遭人檢舉，事後收到1張闖紅燈罰單，他不服提起行政訴訟；高雄地院認為，李雖穿越停止線，但當時兩腳著地，應沒有闖紅燈的意圖，判撤銷這張1800元的罰單，全案可上訴。
判決指出，李姓男子2019年8月19日中午12點47分，騎機車在高雄三民區大興街與大裕路口，因被檢舉「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，三民二分局員警逕行舉發，李接獲後雖陳述不服，高市交通局仍認定違規，開罰1800元並記違規點數3點，李於是對交通局提行政訴訟。
李姓男子主張，他當時花了5秒緩慢駛過停止線，至斑馬線前煞車腳著地，並沒繼續向前行駛，無闖紅燈意圖，跟一般闖紅燈車輛未減速、快速行駛通過路口有明顯不同；他只是想在綠燈亮起的第一時間左轉，才停在較前面，也沒阻擋到行人或車輛通行權利，應撤銷罰單。
高市交通局審理時指出，依檢舉人的採證畫面，能發現李姓騎士在紅燈時通過停止線，車身已超越停止線，足以妨害其他方向的人、車通行，故以闖紅燈論處；交通局也批，假使駕駛人對交通號誌、標線等，全憑個人主觀的認知或過往經驗，就能恣意違反，將無從建立交通秩序，也無法保障其他用路人安全。
法官認為，闖紅燈違規，主觀上要有「無視紅燈警示而穿越路口之意圖」，客觀要有「超越停止線達到路口範圍或足以妨害人車通行」的行為，但依據檢舉影片，李姓男子持續至通過行人穿越道後才停車，左腳著地，號誌仍為紅燈，顯見他並沒闖紅燈意圖，否則不會腳部著地，此部分就不符闖紅燈的先決條件，所以認事用法有錯誤，至於是否應另依其他道交條例裁罰，由高市交通局決定。
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