騎士紅燈滑行至斑馬線挨罰1800 法官認證不算闖紅燈

李姓男子去年騎機車在高雄大興街與大裕路口停紅燈，緩緩滑行到斑馬線前方，結果遭人檢舉，事後收到1張闖紅燈罰單，他不服提起行政訴訟；高雄地院認為，李雖穿越停止線，但當時兩腳著地，應沒有闖紅燈的意圖，判撤銷這張1800元的罰單，全案可上訴。

判決指出，李姓男子2019年8月19日中午12點47分，騎機車在高雄三民區大興街與大裕路口，因被檢舉「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，三民二分局員警逕行舉發，李接獲後雖陳述不服，高市交通局仍認定違規，開罰1800元並記違規點數3點，李於是對交通局提行政訴訟。

李姓男子主張，他當時花了5秒緩慢駛過停止線，至斑馬線前煞車腳著地，並沒繼續向前行駛，無闖紅燈意圖，跟一般闖紅燈車輛未減速、快速行駛通過路口有明顯不同；他只是想在綠燈亮起的第一時間左轉，才停在較前面，也沒阻擋到行人或車輛通行權利，應撤銷罰單。

高市交通局審理時指出，依檢舉人的採證畫面，能發現李姓騎士在紅燈時通過停止線，車身已超越停止線，足以妨害其他方向的人、車通行，故以闖紅燈論處；交通局也批，假使駕駛人對交通號誌、標線等，全憑個人主觀的認知或過往經驗，就能恣意違反，將無從建立交通秩序，也無法保障其他用路人安全。