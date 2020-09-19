人車不符吃闖紅燈罰單 男抗罰勝訴

劉姓男子收到闖紅燈罰單，發現車輛非他所有，提出行政訴訟。士林地院勘驗員警蒐證畫面，發現違規男子身材、面相、笑容均與劉男不同，認定員警開錯單，判決撤銷罰單。可上訴。

士林地方法院判決書指出，劉姓男子收到台北市交通事件裁決所裁決書，指劉男在民國108年間駕車行經台北市建國南路、信義路口時違規闖紅燈，處罰鍰新台幣4000元，並記違規點數3點。

劉姓男子向法院主張，違規車輛並非他所有，也不知遭何人冒名，並提出汽機車燃料使用費繳納通知書影本作為證據。

舉發違規的台北市政府警察局大安分局辯稱，員警攔停後請駕駛出示駕照依法開單，舉發並無違誤。

承審法官當庭勘驗員警蒐證畫面，發現影片中男性駕駛與劉姓男子無論是頭型、面相、身材、笑容及表情均不同，也與劉男的健保卡、駕照等證件上的相片不同，違規車輛的車主為李姓男子，也非劉男所有。

法官認為，劉姓男子非實際駕駛人，違規車輛也非其所有，裁罰顯然有誤，日前判決撤銷罰單。全案可上訴。

至於違規車輛的車主李姓男子是否為蒐證影片中的駕駛人，以及是否涉嫌行使偽造駕駛執照特種文書、冒名簽罰單，應由相關單位另行處理。