罵「綠蛆」判罰5千 法官：指人特定政治立場且腐敗

有「口譯哥」封號的趙怡翔去年1月出任駐美代表處政治組組長，輿論出現兩極，網友蘇女在此新聞連結的下方留言力挺趙，卻遭羅姓、張姓網友分別涉罵「綠蛆」，蘇女氣得提告。高雄地院認為，罵人綠蛆是指「具特定政治立場且腐敗、迂腐之人」，已貶損人格，依公然侮辱罪判羅、張各罰金5000元。可上訴。

判決指出，蘇姓女子去年1月12日，在「蘋果日報台灣」臉書粉專分享的新聞「口譯哥趙怡翔自稱實領15萬 羅智強批薪水有這樣算的嗎」，下方留言評論，卻遭羅姓男網友回覆「綠蛆」辱罵。

同月15日，蘇女另於「ETtoday新聞雲」臉書粉專分享的新聞「華府智庫顧問也挺口譯哥！葛來儀臉書悄留言『期待與你合作』」下留言，再遭張姓男網友回應「95%以上的國人都不懂外交，也包括你，但我懂這就叫酬庸，等你們綠蛆懂什麼叫事務官什麼叫政務官再來講吧」來辱罵。

蘇女氣得對羅姓及張姓網友提告，羅姓男子到案辯稱，「綠蛆」為附庸的意思，是罵趙怡翔並非罵蘇女，因認為趙怡翔沒經過考試就成為外派的政務官，才這樣罵趙；張姓男子也辯稱，留言是針對趙怡翔與民進黨，因身邊有很多人在準備公務員考試，準備得很辛苦，此政治事件應可受大眾公評。

法官發現，羅姓、張姓網友都於蘇女的留言做回覆，也有標註蘇女，「綠蛆」顯然是要指她；而「蛆」一詞原指蠅類的幼蟲，多寄生於不潔淨的地方，若藉以形容他人，則是有貶損、暗指他人腐敗、迂腐之意，「綠蛆」即是指「具有特定政治立場傾向且腐敗、迂腐之人」，足以貶損人格與名譽。