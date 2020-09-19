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不滿閨密太臭屁 少女竟下藥迷昏拍裸照
新北市謝姓少女不滿閨密言行太臭屁，趁邀吃早餐竟趁機下藥迷昏並偷拍裸照，全案經新北地院少年法庭裁定函送新北地檢署，昨依違反兒少性剝削防制條例，以藥物使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪起訴。
起訴指出，現年15歲的謝姓少女因不滿國中女閨密言行太臭屁又招搖，因女閨密常喊胃不舒服，謝女去年5月從網路商城以2200元代價，購買多顆含有安眠藥成分藥丸，趁周六假日，藉口邀女閨密共進早餐後一起返家。
她趁女閨密說早餐吃太多，胃有些不舒服，拿出網路所購買含安眠藥成分的藥物，謊稱是胃藥，女閨密吞服兩顆後不久出現意識不清，陷入昏睡之際，謝女乘機褪去女閨密全身衣服，以手機拍攝5張女閨密裸露胸部及私密處的照片，並傳送給黃姓友人。
由於女閨密當天一直昏睡不醒，謝女只好打電話請女閨密的父親將人載回家，因被害少女在車上都叫不醒，其父擔心發生意外，調轉車頭直奔醫院急診室，經醫師診斷發現為藥物中毒，謝女下藥3天後，由父親陪上登門道歉，被害少女父親怒報警處理。
全案經新北地院少年法庭裁定後函送新北地檢署，檢方昨依違反兒少性剝削防制條例，以藥物使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪起訴謝姓少女。
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