農田水利署將掛牌 自救會律師蘇煥智痛批：違法黑機關

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今下午開庭調查證據，自救會委任律師蘇煥智主張，農田水利署是違法黑機關，且政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產。

農田水利法今年7月2日在立法院臨時會三讀通過，農田水利會預定今年10月改制為公務機關，引起反消滅水利會全國自救會、護水護產顧農民嘉南自救會群起抗議，認為蔡英文政府違法違憲，消滅農田水利會、搶奪農民水權、沒收水利會財產。

嘉南自救會謝耀慶會長等306人，向法院聲請定暫時狀態假處分，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產、設立農田水利署等新的公務機關、新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍、水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有。

蘇煥智主張，根據農田水利法第34條第2項，農田水利法組織通則不再適用。農田水利法並未明文規定廢止消滅水利會，消滅一個法人，依憲法第23條必須有法律明文規定。

農田水利法也未明文授權成立農田水利署，農委會及農田水利署需有正式的組織條例及法律規定，否則就是一個不合法的黑機關。以農田水利法「作用法」去偷渡組織法，這監察院早有糾正。黑機關又未經合法徵收程序，如何去接收水利會的水權及財產。

蘇煥智表示，農田水利法將於10月1日施行，屆時農民的水權、會員權利直接歸零，有難以回復損害及急迫性，將另提本案訴訟確認農田水利法違憲。

農委會訴訟代理人辯稱，農田水利署是依法設置，兩造之間並無權利、義務發生，難謂有公法上法律關係存在。再者，違憲的判斷是由司法院大法官，聲請人起訴不合法且無理由，本案訴訟的蓋然率甚低，無假處分之必要。

法官詢問，農田水利法尚未施行，可否提本案訴訟？因為保全處分不能替代本案訴訟，且須有本案訴訟，假處分才有所依附。法官表示，原告類似在拒絕承認一部法律的合法、有效，但法官是要依法審判。