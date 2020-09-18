夜亂張碩文、襲警繳13.7萬元罰金 李婉鈺「深刻反省」

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被法院依妨害公務罪判處4月徒刑、強制未遂罪處拘役20日，均得易科罰金定讞。李女今下午赴台北地檢署執行科繳交13.7萬元罰金。

起訴指出，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李女要張碩文的妻子開門，並交代張的行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。台北地院認為李女身為市議員，行為卻公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。

李女在一審判決後在臉書發文指稱，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。高院今年5月7日維持一審見解，駁回上訴定讞。

北檢收判後，向高院聲請定應執行刑。高院裁定李女4月有期徒刑、拘役15日，合計罰金13.7萬元。李婉鈺受訪表示，可能作法在司法上是不被認同的，所以已得到應該有的懲罰，但是站在捍衛女性權利的立場，所有被侵犯的女性，都有保護自己的權利。

她強調，這次的事件造成近乎身敗名裂的影響，算是得到慘痛教訓，也有深刻反省。不過，她重申自己行為或許沒得到司法的認同，確實是做了不良示範，也讓自己得到應有的懲罰，但被欺負的女性，保護自己是應有的權利，因此她的立場依舊不會變。