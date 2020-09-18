動手打警案判刑確定 李婉鈺赴北檢繳罰金

前新北市議員李婉鈺被控動手打男警及觸犯強制未遂罪，台灣高等法院今年5月間判刑4月及拘役20天，可易科罰金確定。李婉鈺今天下午到台北地檢署執行科，繳交罰金13萬7000元。

李婉鈺指出，可能她的作法在司法上不被認同，所以得到應有的懲罰，但是站在捍衛女性權利的立場，所有被侵犯的女性都有保護自己的權利，她是公眾人物，必須做正確的示範。

台北地檢署起訴指出，李婉鈺於民國106年11月28日晚間9時許致電邀約前立委張碩文外出遭拒，翌日凌晨酒後前往張碩文的公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。

有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角，林姓、王姓男員警獲報到場處理。李婉鈺涉嫌拉扯林姓員警的錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，動手打王的臉部，檢察官依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴李女。

台北地方法院依害公務等罪判李婉鈺有期徒刑4月；強制未遂部分，判拘役20天，均可易科罰金，高院駁回上訴確定。檢方原本通知李女30日上午報到執行，但她提前於今天下午到北檢執行科報到，繳交罰金新台幣13萬7000元。