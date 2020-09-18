動手打警案判刑確定 李婉鈺赴北檢繳罰金
前新北市議員李婉鈺被控動手打男警及觸犯強制未遂罪，台灣高等法院今年5月間判刑4月及拘役20天，可易科罰金確定。李婉鈺今天下午到台北地檢署執行科，繳交罰金13萬7000元。
李婉鈺指出，可能她的作法在司法上不被認同，所以得到應有的懲罰，但是站在捍衛女性權利的立場，所有被侵犯的女性都有保護自己的權利，她是公眾人物，必須做正確的示範。
台北地檢署起訴指出，李婉鈺於民國106年11月28日晚間9時許致電邀約前立委張碩文外出遭拒，翌日凌晨酒後前往張碩文的公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。
有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角，林姓、王姓男員警獲報到場處理。李婉鈺涉嫌拉扯林姓員警的錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，動手打王的臉部，檢察官依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴李女。
台北地方法院依害公務等罪判李婉鈺有期徒刑4月；強制未遂部分，判拘役20天，均可易科罰金，高院駁回上訴確定。檢方原本通知李女30日上午報到執行，但她提前於今天下午到北檢執行科報到，繳交罰金新台幣13萬7000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言