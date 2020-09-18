偽裝中油公司推銷瓦斯設備 男涉詐欺取財判刑4月

一名男子穿著印有「中油瓦斯有限公司」制服，到苗栗民宅聲稱檢查設備並推銷瓦斯遮斷器，屋主查證「台灣中油公司」並未派員檢修報警；法院認定男子構成詐欺犯罪，判刑4個月。

判決書指出，沈姓男子今年1月16日中午，配戴「中油瓦斯有限公司」工作證、身著印有「中油瓦斯有限公司」字樣制服，進入苗栗縣頭屋鄉1戶大門未關的彭姓住家庭院，向住戶聲稱要幫忙檢查天然氣，彭姓父子因沈男制服及證件外觀，誤認沈男是中油公司員工，便讓他入內檢修。

沈男檢修後告知需更換瓦斯遮斷器開關，費用新台幣1200元；彭姓父親認為太貴，此時兒子機警打電話向「台灣中油天然氣事業部公用天然氣營業處苗栗服務中心」查證，發現中油公司並未派員檢修，沈男見事跡敗露便匆忙離開。

案經彭姓父子報警，苗栗地檢署檢察官偵查起訴，苗栗地方法院認定沈男構成侵入住宅罪、詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑4月、可易科罰金，全案仍可上訴。

沈男開庭時辯解「中油瓦斯有限公司」是妻子合法設立的公司，並無詐欺犯意；但法院認為，「中油公司」為歷史悠久國營事業，眾所周知經營油品及天然氣等事業，「中油瓦斯有限公司」使人易誤認為「中油公司」本身或為其子企業，另沈男案發時未充分說明來意，取巧利用一般人對中油公司專業信賴，造成被害人混淆致陷入錯誤。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋今天表示，因公司名稱太過相似而衍生類似詐欺案件層出不窮，顯示坊間心存僥倖之徒不在少數，提醒民眾，天然氣公司不會到府與顧客現金交易，如有可疑應儘速報警查明。