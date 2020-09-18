別跟荷包過不去！金門警方路口安全大執法共取締104件

全國各地警察機關自9月1日起進行為期1個月的路口安全大執法，針對易發生交通事故路口加強執法取締，結果不到半個月總計取締9萬4246件，其中又以車輛轉向不暫停讓行人優先通行最多；金門不到半個月也取締104件，其中以闖紅燈54件為最多，紅燈右轉37件次之。

金門縣警察局表示，為期1個月的路口安全大執法，當中汽機車闖紅燈、紅燈右轉、車輛行經行人穿越道不禮讓行人先行及行人未依規定走行人穿越道，都是違反道路交通管理處罰條例的違規項目。

經統計9月1日至9月13日全國各地警察機關執行路口安全大執法專案，共取締汽機車不停讓行人2,878件，車輛轉向不暫停讓行人優先通行3,951件，闖紅燈及紅燈右轉76,659件，行人未依規定行走行穿線10,758件，總計94,246件。

金門縣警局表示，金門從9月1日至9月13日執行路口安全大執法專案，共取締汽機車不停讓行人8件，車輛轉向不暫停讓行人優先通行1件，闖紅燈及紅燈右轉91件，行人未依規定行走行人穿越道4件，總計104件。其中以取締闖紅燈54件為最多，紅燈右轉37件次之，顯見地區部分駕駛人仍有不遵守交通號誌行駛的情形。

縣警局局長張國雄表示，闖紅燈屬重大交通違規，很容易導致交通事故的發生，依道路交通管理處罰條例可罰新臺幣1800至5400元。而汽機車行經行人穿越道不禮讓行人優先通行，如致人受傷或死亡，應負刑事責任時，還要加重其刑至二分之一，也要負擔民事賠償責任。警方將於各重要路口持續執法，以維護縣民的交通安全。