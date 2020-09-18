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學甲爐渣案南市環保局出擊 主動函請地檢偵辦
台南市學甲爐渣案深受各界重視，台南市環保局今天主動檢具資料函請台南地檢署偵辦，以釐清真相。環保局重申對此案採取快速的行政措施，已裁罰明祥馨公司並限期清理完畢，自始至終均依法行政，絕無外界所誣指的袒護業者。
環保局檢具的案卷資料包括，環保局歷次採樣驗證檢測資料、環保署公告檢驗方法、經濟部公告爐渣再利用管理方式以及目前外界所關心的地點位置地號。
台南市環保局表示，針對學甲區大灣段農地 (1746、1747、1748)遭掩埋爐渣案，已在8月25日函文，要求明祥馨必須在180個工作天內清理完畢；9月4日明祥馨公司已進埸開挖，清理進度至9月18日已達870餘公噸，環保局持續每日派員監督及管控清運至合法的暫置區，且每清運1000公噸就隨機抽樣檢測1次，直至清理完畢。所有清理出來的爐渣，業者必須提報合法去化流向，才可以離場。
另對於外界關切學甲區里長及環保團體所指的掩埋地點，環保局已展開行政調查；業區堆置爐渣再利用產品部分，環保局將再進一步檢視行為時經濟部公告附表所列的爐渣再利用及管理方式，並會知權責機關以了解是否符合相關法規，如查獲不法，一切依法辦理。
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