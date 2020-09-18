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她綁生殖器、尼龍繩勒斃男友 檢方逾期上訴判13年定讞
婦人江錦雀不滿被已婚黃姓男友譏笑年老色衰、要求分手，拿橡皮筋綁住男友下體，企圖剪斷生殖器未果，最後拿尼龍繩緊勒男友頸部致死，一審依殺人罪判刑13年，二審因檢方逾上訴期間，認為上訴不合法而判決駁回；檢方不服再上訴，最高法院駁回，全案定讞。
判決指出，江錦雀（65歲）受不了被男友譏笑年老色衰且提議分手而心生不滿，萌生殺人念頭，她去年7月3日上午11時許，拿摻有安眠藥的魚湯給男友喝，未料男友仍保持清醒，她無機可乘；當天傍晚，她邀約男友到汽車旅館，預謀剪斷男友生殖器失血過多致死，她向旅館工作人員借用多條橡皮筋，藉機綑綁男友下體，但男友察覺有異進而詢問，讓她無法得逞。
同日晚間，江錦雀和男友離開汽車旅館途中發生爭吵，兩人在屏東縣南華大橋堤防旁談判，過程中她不滿遭言語羞辱，換坐在駕駛座後方拿尼龍繩向前勒住男友頸部致死，事後她將屍體拖出車外後駕車離去。
屏東地院一審認為，江錦雀手段殘忍，她坦承犯行，且多次表示懊悔，潸然淚下希望向死者家屬道歉，至今未能賠償家屬獲得諒解，可見她犯後並非毫無悔意，依殺人罪判13年徒刑。
高雄高分院二審指出，檢察官今年5月20日收到判決書後，應在6月9日之前提起上訴，但檢方遲至19日才上訴，逾法定上訴期間，因此上訴不合法，駁回上訴；檢方上訴，最高法院認為，檢方上訴二審時確實逾期，因此駁回上訴，全案定讞。
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