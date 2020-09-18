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陽明山4死車禍案外案 檢察官查扣不法代驗車法拍
陽明山仰德大道2年前發生混凝土泵浦車「無煞車」失控衝撞轎車、機車及民宅，造成4死8傷慘劇，士林地檢署追查發現案外案，肇事車行勾結代各地驗車廠，將舊車牌掛在新車「選手車」上替代舊車驗車，涉及貪污、偽造文書、詐欺，查辦吳姓被告車輛後，今天上午委由法務部執行署嘉義分署拍賣2輛混凝土泵浦車，共拍得6萬5000元。
今天上午的拍賣活動，嘉義市拖吊保管場舉行，有十多名業者到場檢視2輛車價值，業者查看2輛混凝土車後直言，車輛引擎號碼都磨掉了，不能動了、價值很低，只能拆零件賣，和拆車賣廢鐵。2輛車開拍後，由嘉義盧姓業者各以3萬5000元、3萬元標定。
據了解，本案承辦檢察官車禍後偵查發現，肇事混凝土泵浦車無手煞車，另該車限重15公噸，卻超載至20餘公噸，案發時因超載氣動煞車失靈，導致完全無法減速失控肇禍，檢察官質疑，這樣的車輛為何還能過通過定期車檢？
檢察官調閱驗車相關監視紀錄，發現吳姓被告等人，涉嫌買通汽車代驗廠人員，驗車時將舊車車牌掛在同款的新車上( 業界稱選手車)，替代冒驗，讓車況不佳舊車也能通過驗車，全國已查獲10多輛相關涉案車輛，嚴重影響用路人安全，全案依貪汙、詐欺、偽造文書罪嫌起訴後，扣押拍賣吳姓被告所有車輛。
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