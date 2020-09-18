快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美籍老公婚後閃電出國神隱 台灣老婆癡等、痛心求離

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

美籍男子Wayne與台灣女孩陷入熱戀，兩人步入婚姻，談妥婚後定居在台。沒想到，婚後短短9個月，Wayne去年底獨自飛出國就再也杳無音訊，徒留老婆癡心在台灣苦等。Wayne的老婆盼不回伊人，自認遭惡意遺棄，心死向高雄少家法院訴請離婚，法官判准離婚，還可上訴。

Wayne的老婆表示，兩人去年3月20日結婚，Wayne卻在去年12月5日出境後就不知去向，也完全沒有聯繫，自己就被惡意遺棄在台灣，隱忍許久決定向法院訴請離婚。

高雄少家法院介入調查，確認Wayne是美籍人士，雙方婚姻關係有戶籍謄本、結婚書約、被告護照影本、婚姻宣誓書影本、結婚證明書影本能佐證；兩人雖然沒有共同本國法及住所地，但因結婚時協議定居在台，才向台灣戶政機關辦理結婚登記，法官認定全案適用我方法律。

法院調出Wayne出入境記錄，顯示Wayne去年12月5日出境後，就再也沒有入境台灣。

法官審理認為，Wayne違背同居義務，又無正當理由長期與老婆分居，客觀上判斷屬實，主觀讓認定他拒絕與老婆共同經營婚姻生活，才會獨自將老婆遺棄在台。綜合以上，法官依民法判准兩人離婚，還可以上訴。

美籍男子Wayne婚後某天獨自飛出國，就再也沒有音訊，台籍老婆決定訴請離婚，高雄少家法院判准。示意圖／ingimage
美籍男子Wayne婚後某天獨自飛出國，就再也沒有音訊，台籍老婆決定訴請離婚，高雄少家法院判准。示意圖／ingimage

離婚

延伸閱讀

航警護航菸酒超買「點頭」向海關示意 上訴辯沒影響力

恐怖婚外情！已婚男要女友離婚 不從就散佈情人私密照

分手快樂進階版！到燒肉店歡慶「離婚」 拒絕獻唱卻收暖心祝福

追彗星意外撞見雷神索爾！ 退休公務員拍下精彩閃電照

相關新聞

媒體報立委傅崐萁坐牢享特權 花監發聲明稿澄清駁斥

今天有媒體以前管理員爆料，大篇幅報導立委傅崐萁帶職入監，坐牢時每天特見，且戒護就醫未施用戒具、腳傷到非簽約醫院就診等情事...

罵「綠蛆」判罰5千 法官：指人特定政治立場且腐敗

有「口譯哥」封號的趙怡翔去年1月出任駐美代表處政治組組長，輿論出現兩極，網友蘇女在此新聞連結的下方留言力挺趙，卻遭羅姓、...

高雄5人凌晨當街鬥毆 警棍打斷噴辣椒水制伏

高雄一對邱姓父子、許姓兄弟檔、陳姓男子為昨晚6點多餐敘飲酒，接著轉到楠梓區的小吃部續攤，沒想到酒後起口角，邱姓父子等3人...

人夫偷吃按摩女舌吻影片洩姦情 辯稱精神沒外遇敗訴

桃園黃姓人夫和按摩店的范姓女子婚外情，彼此互稱老公、老婆，黃還傳訊說「好想跟你愛愛」，范則回「愛愛愛愛，愛比天高」，甚至...

電動事故車無法理賠？ 雲林犯保分會助被害人重拾生活

家住雲林縣斗六市77歲的林姓老翁，原本家境清苦但仍幸福，106年間騎車與醫寮電動車發生事故，因醫療電動車沒有強制險，致理...

台南議員曾培雅被控詐領助理費40萬 檢方20萬交保

國民黨籍台南市議員曾培雅被控在議員任內涉以人頭方式詐領助理費統計約40萬元，台南地檢署昨天會同調查局南機站人員兵分多路，...

不滿閨密太臭屁 少女竟下藥迷昏拍裸照

新北市謝姓少女不滿閨密言行太臭屁，趁邀吃早餐竟趁機下藥迷昏並偷拍裸照，全案經新北地院少年法庭裁定函送新北地檢署，昨依違反...

偷拍學生性愛還猥褻女生 實習老師葬送教職前程

擔任台中市某高中實習老師的陳男，去年發現男女學生在校內女廁所性愛，即拍攝男女學生性行為畫面，要求男學生前住他的辦公室，支...

農田水利署將掛牌 自救會律師蘇煥智痛批：違法黑機關

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今下...

夜亂張碩文、襲警繳13.7萬元罰金 李婉鈺「深刻反省」

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突...

別跟荷包過不去！金門警方路口安全大執法共取締104件

全國各地警察機關自9月1日起進行為期1個月的路口安全大執法，針對易發生交通事故路口加強執法取締，結果不到半個月總計取締9...

學甲爐渣案南市環保局出擊 主動函請地檢偵辦

台南市學甲爐渣案深受各界重視，台南市環保局今天主動檢具資料函請台南地檢署偵辦，以釐清真相。環保局重申對此案採取快速的行政...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。