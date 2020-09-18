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美籍老公婚後閃電出國神隱 台灣老婆癡等、痛心求離
美籍男子Wayne與台灣女孩陷入熱戀，兩人步入婚姻，談妥婚後定居在台。沒想到，婚後短短9個月，Wayne去年底獨自飛出國就再也杳無音訊，徒留老婆癡心在台灣苦等。Wayne的老婆盼不回伊人，自認遭惡意遺棄，心死向高雄少家法院訴請離婚，法官判准離婚，還可上訴。
Wayne的老婆表示，兩人去年3月20日結婚，Wayne卻在去年12月5日出境後就不知去向，也完全沒有聯繫，自己就被惡意遺棄在台灣，隱忍許久決定向法院訴請離婚。
高雄少家法院介入調查，確認Wayne是美籍人士，雙方婚姻關係有戶籍謄本、結婚書約、被告護照影本、婚姻宣誓書影本、結婚證明書影本能佐證；兩人雖然沒有共同本國法及住所地，但因結婚時協議定居在台，才向台灣戶政機關辦理結婚登記，法官認定全案適用我方法律。
法院調出Wayne出入境記錄，顯示Wayne去年12月5日出境後，就再也沒有入境台灣。
法官審理認為，Wayne違背同居義務，又無正當理由長期與老婆分居，客觀上判斷屬實，主觀讓認定他拒絕與老婆共同經營婚姻生活，才會獨自將老婆遺棄在台。綜合以上，法官依民法判准兩人離婚，還可以上訴。
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