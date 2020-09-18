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何壽川涉掏空永豐11月20日宣判 黃國昌曾來旁聽

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理永豐金掏空案，日前召開10天辯論庭，永豐集團創辦人何壽川被控挪用資金、違法放款給三寶建設董事長李俊傑，並收受3億元不法利益，涉犯金控法、證交法重罪，何不認罪，合議庭排訂今年11月20日一審宣判。

何壽川偵查中被羈押禁見，2017年8月16日被起訴時，檢察官對何具體求刑12年，建請法院併科罰金3億6000萬元；移審後，何壽川辯稱，他曾經作過換肝手術，法院裁定何以4億元交保、併限制出境，何1分鐘內籌足保釋金辦保。

永豐金掏空案的「吹哨者」是金控策略長張晉源，檢察官今年5月7日聲請傳喚張出庭作證，要求張、何同庭，由檢察官、何壽川的辯護律師分別對張晉源交叉詰問，開庭時，時代力量黨前主席黃國昌關心審案進度，坐在法庭裡旁聽。

台北地檢署偵查中，通緝三寶建設董事長李俊傑、何壽川連襟前元太科技董事長劉思誠，全案第一波起訴19人。

被訴對象除何壽川外，重要被告還有李俊傑的妻子廖怡慇、永豐集團旗下永豐租賃公司總經理葉銳生、副總經理莊耀、永豐餘公司董事長邱秀瑩、何壽川特助陳佳興、永豐餘開發部經理張金榜，其中，廖怡慇、陳佳興、張金榜一度被押；何思誠審判中投案，追加起訴。

依起訴資料，何壽川有意投資上海市南京路1788號「1788大樓」，大樓本由三寶集團、頂新集團魏家、美林證券為主要控股結構，美林想釋出持股，三寶、頂新則有優先承買權，但李俊傑的資金不夠，與何壽川密謀犯罪。

檢方指控，何壽川指示永豐金海外子公司「GC」、永豐銀海外子公司「SPC」貸款給李俊傑的境外紙上「Giant Crystal」公司，由永豐租賃調度6000萬元美金借李俊傑，何將融資款兩成1200萬元美金、即台幣3億元作為個人投資「1788大樓」的股款。

此外，何壽川指示永豐餘、元太科技各借850萬元美金給李俊傑，作為預付租賃「1788大樓」辦公室的9年期租金，後再改以購買「Giant Crystal」可交換公司債掩人耳目，2筆共7700萬元美金的非常規交易，損害永豐金股東利益，違反金控法、證交法重罪。

何壽川。圖／報系資料照片
何壽川。圖／報系資料照片

永豐金掏空案 何壽川 黃國昌

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