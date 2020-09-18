「鬼頭」刺青蒜賊鬼月偷蒜頭 交保又偷栽在鬼頭手上

手臂刺有「鬼頭」刺青的雲林趙姓男子，因蒜頭飆漲，動歪腦筋，本月2日從台西跑到褒忠偷了600台斤蒜頭，農民落淚報案，3天後虎尾分局就到台西逮人，趙否認偷蒜，結果不種蒜的他，家中神明廳掉滿蒜膜被視破就逮，沒想到交保後，隔了3天又偷蒜，結果因手上「鬼頭」刺青再度被逮，檢察官認為他賊性不改，今天聲押獲准。

本月二日褒忠鄉黃姓農民眾匆忙趕到派出所報案「警察先生拜託幫忙抓賊！」。他說，倉庫存放這兩天準備要播種的共20袋蒜頭約600台斤被偷了，目刖蒜頭很貴，這批蒜頭被偷若要再買恐怕得超過10萬元，眼看要播種了，卻沒蒜可種，不知如何是好。

虎尾分局長郝心誠認為目前國內蒜價高漲，不能讓農民吃虧，馬上請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮全力追查。偵查隊調閱路口及周遭數百支攝影機，以車牌追人，3天後鎖定家住台西的趙男（35歲，毒品竊盜前科）和姚男等2男涉重嫌。

9月4日警方到趙嫌台西鄉住所搜索，姚、趙2嫌均矢口否認偷蒜，帶隊的虎尾分局偵查隊長李志文卻在趙家的神明廳地上發現散落的蒜膜，詢問姚、趙2嫌家中是否有種植蒜頭，2人都說沒有，對家中散落蒜膜無從辯解，俯首認罪。

兩嫌交出銷贓花費所剩的4000元餘款，並坦承當天就以每台斤120元，賣給蒜農作為播種使用，共得四萬兩千元，兩人朋分花用。警方押2嫌到銷贓處所，追回159台斤蒜頭。

兩嫌被依竊盜罪移送法辦，檢察官認為他已坦承犯行且贓物追回，即予限制住居讓他回家，沒想到趙嫌賊性不改，隔了3天後，馬上又在東勢鄉偷了兩百多台斤蒜頭，台西分局調閱監視器，在一輛可疑車輛發現竊嫌行駛間打開車窗抽菸，手露出「鬼頭」刺青，即尋著「鬼頭」追人。

台西分局一路追查發現竟是日前被虎尾分局抓的趙嫌，馬上再到趙家逮人，趙二度被移送，檢察官認為他賊性不改，再不羈押恐有再犯之虞，於是今天向法院聲押獲准，這名「鬼頭」刺青男，在鬼月連偷蒜頭，危害農民，最後都因蒜膜和鬼頭刺青的細微線索被逮捕，辦案人員也說「鬼月真的不能幹壞事！」。