快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鬼頭」刺青蒜賊鬼月偷蒜頭 交保又偷栽在鬼頭手上

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

手臂刺有「鬼頭」刺青的雲林趙姓男子，因蒜頭飆漲，動歪腦筋，本月2日從台西跑到褒忠偷了600台斤蒜頭，農民落淚報案，3天後虎尾分局就到台西逮人，趙否認偷蒜，結果不種蒜的他，家中神明廳掉滿蒜膜被視破就逮，沒想到交保後，隔了3天又偷蒜，結果因手上「鬼頭」刺青再度被逮，檢察官認為他賊性不改，今天聲押獲准。

本月二日褒忠鄉黃姓農民眾匆忙趕到派出所報案「警察先生拜託幫忙抓賊！」。他說，倉庫存放這兩天準備要播種的共20袋蒜頭約600台斤被偷了，目刖蒜頭很貴，這批蒜頭被偷若要再買恐怕得超過10萬元，眼看要播種了，卻沒蒜可種，不知如何是好。

虎尾分局長郝心誠認為目前國內蒜價高漲，不能讓農民吃虧，馬上請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮全力追查。偵查隊調閱路口及周遭數百支攝影機，以車牌追人，3天後鎖定家住台西的趙男（35歲，毒品竊盜前科）和姚男等2男涉重嫌。

9月4日警方到趙嫌台西鄉住所搜索，姚、趙2嫌均矢口否認偷蒜，帶隊的虎尾分局偵查隊長李志文卻在趙家的神明廳地上發現散落的蒜膜，詢問姚、趙2嫌家中是否有種植蒜頭，2人都說沒有，對家中散落蒜膜無從辯解，俯首認罪。

兩嫌交出銷贓花費所剩的4000元餘款，並坦承當天就以每台斤120元，賣給蒜農作為播種使用，共得四萬兩千元，兩人朋分花用。警方押2嫌到銷贓處所，追回159台斤蒜頭。

兩嫌被依竊盜罪移送法辦，檢察官認為他已坦承犯行且贓物追回，即予限制住居讓他回家，沒想到趙嫌賊性不改，隔了3天後，馬上又在東勢鄉偷了兩百多台斤蒜頭，台西分局調閱監視器，在一輛可疑車輛發現竊嫌行駛間打開車窗抽菸，手露出「鬼頭」刺青，即尋著「鬼頭」追人。

台西分局一路追查發現竟是日前被虎尾分局抓的趙嫌，馬上再到趙家逮人，趙二度被移送，檢察官認為他賊性不改，再不羈押恐有再犯之虞，於是今天向法院聲押獲准，這名「鬼頭」刺青男，在鬼月連偷蒜頭，危害農民，最後都因蒜膜和鬼頭刺青的細微線索被逮捕，辦案人員也說「鬼月真的不能幹壞事！」。

黃姓農民蒜頭失而復得，雖無法全數追回，但也萬分感謝警方協助，讓他減少損失。

蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
警方帶著趙嫌起贓並找出作案用偽造車牌。圖／虎尾分局提供
警方帶著趙嫌起贓並找出作案用偽造車牌。圖／虎尾分局提供
農民被偷蒜頭失復得，喜形於色感謝警方辛苦很快追回蒜頭，好讓他們得以栽種。記者蔡維斌／攝影
農民被偷蒜頭失復得，喜形於色感謝警方辛苦很快追回蒜頭，好讓他們得以栽種。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
蒜價飆漲，趙姓嫌犯起賊心，偷了蒜頭被限制住居回家又再偷，結果因手上的鬼頭刺青特徵被逮。記者蔡維斌／攝影
警方帶著趙嫌起贓。圖／虎尾分局提供
警方帶著趙嫌起贓。圖／虎尾分局提供
警方追回一百多台斤被偷走的蒜頭。記者蔡維斌／翻攝
警方追回一百多台斤被偷走的蒜頭。記者蔡維斌／翻攝

農民 刺青 檢察官 偷竊

延伸閱讀

蒜頭正貴！他偷蒜得手開心露刺青 裝蒜否認行竊警打臉

蒜頭放太久變質怎麼辦 網友分享鮮奶罐妙招可多放四個月

240斤蒜頭被載走 菜販急報警：損失逾5萬！

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

相關新聞

媒體報立委傅崐萁坐牢享特權 花監發聲明稿澄清駁斥

今天有媒體以前管理員爆料，大篇幅報導立委傅崐萁帶職入監，坐牢時每天特見，且戒護就醫未施用戒具、腳傷到非簽約醫院就診等情事...

罵「綠蛆」判罰5千 法官：指人特定政治立場且腐敗

有「口譯哥」封號的趙怡翔去年1月出任駐美代表處政治組組長，輿論出現兩極，網友蘇女在此新聞連結的下方留言力挺趙，卻遭羅姓、...

高雄5人凌晨當街鬥毆 警棍打斷噴辣椒水制伏

高雄一對邱姓父子、許姓兄弟檔、陳姓男子為昨晚6點多餐敘飲酒，接著轉到楠梓區的小吃部續攤，沒想到酒後起口角，邱姓父子等3人...

人夫偷吃按摩女舌吻影片洩姦情 辯稱精神沒外遇敗訴

桃園黃姓人夫和按摩店的范姓女子婚外情，彼此互稱老公、老婆，黃還傳訊說「好想跟你愛愛」，范則回「愛愛愛愛，愛比天高」，甚至...

電動事故車無法理賠？ 雲林犯保分會助被害人重拾生活

家住雲林縣斗六市77歲的林姓老翁，原本家境清苦但仍幸福，106年間騎車與醫寮電動車發生事故，因醫療電動車沒有強制險，致理...

台南議員曾培雅被控詐領助理費40萬 檢方20萬交保

國民黨籍台南市議員曾培雅被控在議員任內涉以人頭方式詐領助理費統計約40萬元，台南地檢署昨天會同調查局南機站人員兵分多路，...

不滿閨密太臭屁 少女竟下藥迷昏拍裸照

新北市謝姓少女不滿閨密言行太臭屁，趁邀吃早餐竟趁機下藥迷昏並偷拍裸照，全案經新北地院少年法庭裁定函送新北地檢署，昨依違反...

偷拍學生性愛還猥褻女生 實習老師葬送教職前程

擔任台中市某高中實習老師的陳男，去年發現男女學生在校內女廁所性愛，即拍攝男女學生性行為畫面，要求男學生前住他的辦公室，支...

農田水利署將掛牌 自救會律師蘇煥智痛批：違法黑機關

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今下...

夜亂張碩文、襲警繳13.7萬元罰金 李婉鈺「深刻反省」

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突...

別跟荷包過不去！金門警方路口安全大執法共取締104件

全國各地警察機關自9月1日起進行為期1個月的路口安全大執法，針對易發生交通事故路口加強執法取締，結果不到半個月總計取締9...

學甲爐渣案南市環保局出擊 主動函請地檢偵辦

台南市學甲爐渣案深受各界重視，台南市環保局今天主動檢具資料函請台南地檢署偵辦，以釐清真相。環保局重申對此案採取快速的行政...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。