帝寶名媛陸勝文好友 控告D棟21樓鄭姓屋主涉嫌詐貸

北市帝寶D棟21樓豪宅3年前由名媛陸勝文售出予鄭姓男子，近日突然被好友蔡佩君指稱當初交易涉及假買賣與詐貸，陸勝文迄今還被國稅局追稅。蔡女除向調查局自首，今也赴台北地檢署按鈴申告鄭男違反銀行法詐貸、刑法偽造文書等罪。

戴德梁行公開標售「仁愛帝寶」D棟21樓豪宅，包括建物262坪及4個停車位共計316坪，起標價每坪208萬元、總價5億6590元，訂10月15日開標。該戶最早的屋主是名媛陸勝文，在2017年2月幾度以7.5億元、每坪279萬元的價格標售，但因開價過高而流標。

2017年5月竟以總價約7.7588億元脫手，賣給一位鄭姓營建業者，成交價每坪高達290萬元，名列帝寶總價最高、單價第三高成交行情，市場認為並不尋常。

新接手的鄭姓屋主，在2018年又委託房仲以8.38億元求售，短短一年加價逾6200萬元，因偏離行情太多，始終賣不出去，如今竟以5億多為起標價，等於自砍2億多元、打7折以5.659億元、每坪208萬元的破盤價求售。戲劇化過程頗受市場矚目。

9月10日，蔡佩君出面爆料，總價7.7588億元，是實價登錄的金額，可貸款6成約4.5億元，而鄭姓買方要付給賣方陸勝文的價金約3.2億元，由鄭男開支票，在1年後兌現。但1年後，總共14張支票都沒有兌現，銀行也沒去勾稽。