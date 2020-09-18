最大低溫倉儲業者裕國家族鬥爭 前董座控姪子妨害名譽

國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍昨公布前董座楊連發名下資產已遭母親、裕國副總裁楊吳奈美假扣押，並質疑久裕國際收購資金來源有問題、涉及炒股。楊連發認為此為不實言論，今赴台北地檢署提告妨害名譽。記者賴佩璇／攝影 國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍爆發經營權之爭，裕國昨公布前董座楊連發名下資產已遭母親、裕國副總裁楊吳奈美假扣押，並質疑久裕國際收購資金來源有問題、涉及炒股。楊連發認為此為不實言論，今與律師沈靖家赴台北地檢署提告涉妨害名譽罪。

裕國集團前總裁楊得根2018年2月驟逝，由長子楊連發接掌集團旗下的裕國冷凍營運。最近爆發家族經營權之爭，目前董事長由楊長杰之子楊育偉接任。但楊連發亦組成久裕國際，宣布將以公開收購方式取得裕國9%股權，裕國股價日前有波漲幅。

裕國指出，久裕國際8月20日向金管會提出公開收購裕國申報書，公告擬以每股19元公開收購裕國9％股權。楊吳奈美質疑楊連發收購資金來源時，發現當初與總裁楊得根借名登記在楊連發名下、位於台中市西區公益路精華地段上不動產，已被楊連發抵押借款4200萬元。

楊吳奈美於8月24日向台中地院提出聲請，對楊連發名下約1億元財產進行假扣押，目前楊連發名下不動產全都遭查封；楊吳奈美另發現去年11月6日，楊連發持借名登記的台中市大里區長春段土地和建物抵押借款5640萬元。短短一年不到，累積新增近1億元借款。

裕國表示，有股東質疑，久裕揚言收購裕國是想進入董事會參與公司經營，卻只收購9％股權，加上楊連發所持有的股份，合起來僅約一成左右，與市場上想取得經營權的收購人，動輒20～30％的收購意願大不同。久裕與其說是收購，不如說是「炒股」。

久裕國際回應，公司的股東、資金來源都曾揭露，收購案亦經向金管單位報備，對假扣押案會提起抗告與異議。楊連發今哽咽表示，因為過去從基層做起，到擔任裕國董事長16年來，深知守法是經營公司基本原則。

楊連發說，經營裕國的理念，第一要務就是要遵守法律，第二要務就是要讓股東賺錢，但楊育偉沒有一項做到，還到處對媒體放話說我經營不善，說我違法公開收購股票。我在擔任董事長，公司是賺錢的，怎麼會經營不善？

他強調，這次公開收購股票，不但已經事先報請金管會核准， 而且消息一發佈就漲停板，請問哪裡違法，楊育偉要不要出來對質？「楊長杰、楊育偉詆毀我的名聲，為了家族和諧，我可以忍，但讓整個家族企業蒙羞，我實在無法忍受。」