最大低溫倉儲業者裕國家族鬥爭 前董座控姪子妨害名譽
國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍爆發經營權之爭，裕國昨公布前董座楊連發名下資產已遭母親、裕國副總裁楊吳奈美假扣押，並質疑久裕國際收購資金來源有問題、涉及炒股。楊連發認為此為不實言論，今與律師沈靖家赴台北地檢署提告涉妨害名譽罪。
裕國集團前總裁楊得根2018年2月驟逝，由長子楊連發接掌集團旗下的裕國冷凍營運。最近爆發家族經營權之爭，目前董事長由楊長杰之子楊育偉接任。但楊連發亦組成久裕國際，宣布將以公開收購方式取得裕國9%股權，裕國股價日前有波漲幅。
裕國指出，久裕國際8月20日向金管會提出公開收購裕國申報書，公告擬以每股19元公開收購裕國9％股權。楊吳奈美質疑楊連發收購資金來源時，發現當初與總裁楊得根借名登記在楊連發名下、位於台中市西區公益路精華地段上不動產，已被楊連發抵押借款4200萬元。
楊吳奈美於8月24日向台中地院提出聲請，對楊連發名下約1億元財產進行假扣押，目前楊連發名下不動產全都遭查封；楊吳奈美另發現去年11月6日，楊連發持借名登記的台中市大里區長春段土地和建物抵押借款5640萬元。短短一年不到，累積新增近1億元借款。
裕國表示，有股東質疑，久裕揚言收購裕國是想進入董事會參與公司經營，卻只收購9％股權，加上楊連發所持有的股份，合起來僅約一成左右，與市場上想取得經營權的收購人，動輒20～30％的收購意願大不同。久裕與其說是收購，不如說是「炒股」。
久裕國際回應，公司的股東、資金來源都曾揭露，收購案亦經向金管單位報備，對假扣押案會提起抗告與異議。楊連發今哽咽表示，因為過去從基層做起，到擔任裕國董事長16年來，深知守法是經營公司基本原則。
楊連發說，經營裕國的理念，第一要務就是要遵守法律，第二要務就是要讓股東賺錢，但楊育偉沒有一項做到，還到處對媒體放話說我經營不善，說我違法公開收購股票。我在擔任董事長，公司是賺錢的，怎麼會經營不善？
他強調，這次公開收購股票，不但已經事先報請金管會核准， 而且消息一發佈就漲停板，請問哪裡違法，楊育偉要不要出來對質？「楊長杰、楊育偉詆毀我的名聲，為了家族和諧，我可以忍，但讓整個家族企業蒙羞，我實在無法忍受。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言