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狗狗養在人行道衝出狂吠嚇到人！ 法院判飼主罰3000元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市蔡姓男子今年5月14日清晨6時43分行經歸仁區中山路三段附近人行道，突然有隻狗狗衝出來撲向他狂吠，致他受到驚嚇，2天後同一時段再遭同隻狗狗嚇到，因此怒告黃姓女飼主，台南簡易庭認黃女縱容動物嚇人，處罰鍰3000元，可上訴。

蔡指出，黃姓女子在該路段人行道上飼養犬隻，且該犬隻隱匿在盆栽及垃圾子母車後方，他經過時撲吠，造成其安全上的危害與驚嚇。因此，他蒐證後提供相關照片，向警方提告。

黃女表示，狗狗原本是流浪犬，她把牠帶回來飼養，但因家裡頭沒有適合的空間，不得以才將牠飼養在人行道之上。

警方調查，認飼主縱容所飼養的犬隻撲襲蔡，致蔡受驚嚇，因此認定蔡有違反社會秩序維護法第70條第3款行為，移請裁處。

台南簡易庭認為，社會秩序維護法第70條第3款明文規定，驅使或縱容動物嚇人者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。所謂「驅使」是積極以動物嚇人，「縱容」則指飼主於動物嚇人時，知悉且消極不予阻止，因此，動物正在嚇人時，飼主仍未予阻止時，可說是縱容動物嚇人。

台南簡易庭指出，飼主既為心智健全成年人，當可預見如將如將飼犬隨意繫綁在人行道時，該飼犬極有可能對經過的行人吠叫致生驚嚇，卻未事先採取適當措施加以防制，其行為自屬社會秩序維護法第70條第3款所定「縱容」無誤。

台南簡易庭審酌，黃女非行情節、智識、年齡、職業及家庭狀況等一切情狀，量處3000元罰鍰。

台南市蔡姓男子今年5月間行經歸仁區中山路三段附近人行道，兩度遭同隻狗狗突然衝出來撲向他狂吠，致他受到驚嚇而提告，台南簡易處裁罰3000元。圖／本報資料照
台南市蔡姓男子今年5月間行經歸仁區中山路三段附近人行道，兩度遭同隻狗狗突然衝出來撲向他狂吠，致他受到驚嚇而提告，台南簡易處裁罰3000元。圖／本報資料照

人行道 寵物

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