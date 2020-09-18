鐵道局段長搭自強號被抓逃票 他喊冤：要求補票被拒絕

交通部鐵道局任姓段長搭乘台鐵自強號1班南下列車時，被汪姓列車長查驗發現沒買票，任出示證件要求補票，汪以他沒買票就搭車，讓台鐵受財產上損害告發任詐欺罪嫌，任則喊冤，有主動向列車長要求補票被拒絕；檢方調查，任在新竹站下車隨即去補票，主觀上無詐欺犯意偵結不起訴。

告發及鐵警調查，任男（66歲）明知使用鐵道局員工證，並非得以免費搭乘台鐵局列車，若搭乘對號列車，仍需要購買火車票或出示相關證件，竟意圖為自己不法之利益，基於詐欺之犯意，2018年10月27日早上沒買票就從台北車站進站，搭乘自強號南下列車，以此獲免於購票費用的利益。

當天中午12點多，列車行經楊梅車站時，時任該班車汪姓列車長因查票檢驗發現，認為任涉嫌詐欺得利罪嫌予以告發，而任在新竹站下車後，有補繳台北到新竹間車票費用177元。

檢方訊時，任堅決否認詐欺，辯稱他隔天要趕去中部做工程，進站時來不及買票，所以當時有向台北站站務員告知上車後再向列車長補票，他也知道鐵道局員工證不能免費搭車，當時只是表明身分，且列車長查票時就要求主動補票。

任並向檢方說，列車長不讓他補票，所以在新竹站下車後主動去車站補票；檢方勘驗鐵警錄影畫面，發現任在汪查票時，有先提出證件讓汪檢視，並有表示要補票。