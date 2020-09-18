快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵道局段長搭自強號被抓逃票 他喊冤：要求補票被拒絕

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

交通部鐵道局任姓段長搭乘台鐵自強號1班南下列車時，被汪姓列車長查驗發現沒買票，任出示證件要求補票，汪以他沒買票就搭車，讓台鐵受財產上損害告發任詐欺罪嫌，任則喊冤，有主動向列車長要求補票被拒絕；檢方調查，任在新竹站下車隨即去補票，主觀上無詐欺犯意偵結不起訴。

告發及鐵警調查，任男（66歲）明知使用鐵道局員工證，並非得以免費搭乘台鐵局列車，若搭乘對號列車，仍需要購買火車票或出示相關證件，竟意圖為自己不法之利益，基於詐欺之犯意，2018年10月27日早上沒買票就從台北車站進站，搭乘自強號南下列車，以此獲免於購票費用的利益。

當天中午12點多，列車行經楊梅車站時，時任該班車汪姓列車長因查票檢驗發現，認為任涉嫌詐欺得利罪嫌予以告發，而任在新竹站下車後，有補繳台北到新竹間車票費用177元。

檢方訊時，任堅決否認詐欺，辯稱他隔天要趕去中部做工程，進站時來不及買票，所以當時有向台北站站務員告知上車後再向列車長補票，他也知道鐵道局員工證不能免費搭車，當時只是表明身分，且列車長查票時就要求主動補票。

任並向檢方說，列車長不讓他補票，所以在新竹站下車後主動去車站補票；檢方勘驗鐵警錄影畫面，發現任在汪查票時，有先提出證件讓汪檢視，並有表示要補票。

檢方認為，任在新竹站下車後也確實前往補票，可見他辯稱主觀上沒有不法意圖，有主動向列車長提出補票等，並非虛言，且任所為與詐欺得利罪構成要件不符，偵結予以不起訴。

自強號示意圖。圖／報系資料照
自強號示意圖。圖／報系資料照

詐欺 台鐵

延伸閱讀

「自強號生態」不用對號隨便坐？他喊不好意思 一半車箱人站起來

高鐵延屏東宜蘭 估各需增購2組列車

自強號車禍乘客受傷 要求國賠567萬僅判9萬

台鐵國慶連假車票今開賣！ 一夜狂售15萬張 這些都沒了

相關新聞

媒體報立委傅崐萁坐牢享特權 花監發聲明稿澄清駁斥

今天有媒體以前管理員爆料，大篇幅報導立委傅崐萁帶職入監，坐牢時每天特見，且戒護就醫未施用戒具、腳傷到非簽約醫院就診等情事...

罵「綠蛆」判罰5千 法官：指人特定政治立場且腐敗

有「口譯哥」封號的趙怡翔去年1月出任駐美代表處政治組組長，輿論出現兩極，網友蘇女在此新聞連結的下方留言力挺趙，卻遭羅姓、...

高雄5人凌晨當街鬥毆 警棍打斷噴辣椒水制伏

高雄一對邱姓父子、許姓兄弟檔、陳姓男子為昨晚6點多餐敘飲酒，接著轉到楠梓區的小吃部續攤，沒想到酒後起口角，邱姓父子等3人...

人夫偷吃按摩女舌吻影片洩姦情 辯稱精神沒外遇敗訴

桃園黃姓人夫和按摩店的范姓女子婚外情，彼此互稱老公、老婆，黃還傳訊說「好想跟你愛愛」，范則回「愛愛愛愛，愛比天高」，甚至...

電動事故車無法理賠？ 雲林犯保分會助被害人重拾生活

家住雲林縣斗六市77歲的林姓老翁，原本家境清苦但仍幸福，106年間騎車與醫寮電動車發生事故，因醫療電動車沒有強制險，致理...

台南議員曾培雅被控詐領助理費40萬 檢方20萬交保

國民黨籍台南市議員曾培雅被控在議員任內涉以人頭方式詐領助理費統計約40萬元，台南地檢署昨天會同調查局南機站人員兵分多路，...

不滿閨密太臭屁 少女竟下藥迷昏拍裸照

新北市謝姓少女不滿閨密言行太臭屁，趁邀吃早餐竟趁機下藥迷昏並偷拍裸照，全案經新北地院少年法庭裁定函送新北地檢署，昨依違反...

偷拍學生性愛還猥褻女生 實習老師葬送教職前程

擔任台中市某高中實習老師的陳男，去年發現男女學生在校內女廁所性愛，即拍攝男女學生性行為畫面，要求男學生前住他的辦公室，支...

農田水利署將掛牌 自救會律師蘇煥智痛批：違法黑機關

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今下...

夜亂張碩文、襲警繳13.7萬元罰金 李婉鈺「深刻反省」

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突...

別跟荷包過不去！金門警方路口安全大執法共取締104件

全國各地警察機關自9月1日起進行為期1個月的路口安全大執法，針對易發生交通事故路口加強執法取締，結果不到半個月總計取締9...

學甲爐渣案南市環保局出擊 主動函請地檢偵辦

台南市學甲爐渣案深受各界重視，台南市環保局今天主動檢具資料函請台南地檢署偵辦，以釐清真相。環保局重申對此案採取快速的行政...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。