影／酒駕男保齡球式撞毀9台機車 竟還打電話跟朋友笑聊

新北市一名26歲的梁姓男子今凌晨與友人喝酒後，酒駕載著友人返家，行經鶯歌區國中街一帶時，一路闖紅燈、跨越雙黃線狂飆，最後失控撞毀路邊9台機車及電線桿才停下。不料梁男下車後，不但說自己沒錢處理，竟還站在路邊，打電話跟友人聊天，笑得相當開心，被民眾拍下後po上爆怨公社，怒轟「死屁孩」。

據了解，梁男昨晚與朋友及女友在家中喝酒，一路喝到今日凌晨，隨後不顧濃濃酒意，先載著友人返家，隨後準備載女友回家，不料過程中竟一路狂飆，最後發生車禍。

目擊民眾稱，警方到場前，女友已先行閃人，留下梁男一人在現場，面對民眾質問，如何賠償撞毀的機車？梁男竟稱「沒錢處理」，更說「家長不幫忙處理」，令民眾相當憤怒。此外，民眾更拍下梁男站在肇事車輛旁，打電話跟朋友聊天談笑的畫面，怒轟「死屁孩」。

警方到場後對梁男施行酒測，酒精濃度竟達每公升0.61毫克，嚴重超標，立刻依現行犯逮捕，並依公共危險罪移送新北地檢，警方表示，經確認，現場有9輛機車遭波及毀損，已通知被害人製作筆錄，將協助被害人處理後續賠償事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康