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抱怨沒聽到「馬英九無罪」理由 北院：司改會沒來聽判

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
前總統馬英九被訴在「太陽花」學運犯殺人未遂罪判無罪，義務幫自訴人辯護的民間司改會成員抱怨，稱未第一時間獲悉判決理由，還稱無法進入宣判記者會會場；台北地院晚間表示，訴訟當事人不能以要求參加記者會滿足法庭內的權利。

台北地院說，法庭公開宣判是當事人聽取理由摘要的場合，記者會是基於公共目的及司法行政行為透過報導以滿足公開審案資訊的場合，因此，記者不會在法庭內採訪新聞，是在記者會中發問、採訪。

換句話說，訴訟當事人不能以「要求參加記者會」滿足應該在法庭內聆聽判決結果及理由摘要的權利。

台北地院說，「太陽花」殺人未遂自訴案自訴代理人所屬的民間司改會，以無法參加記者會指摘法院有「不是」之處，事實上，今天上午11時宣判時，審判長除宣示主文，也準備理由摘要預備在當事人到庭時加以說明，如果當事人出席聽判，可以在第一時間得知。

不過，審判長宣判前曾確認有無當事人到庭，卻無當事人、代理人到場，旁聽席有記者等待宣判結果，為避免記者陸續發問，審判長宣示主文後，告知判決理由會在記者會說明，準此，法院是以不同場合分別處理功能不同的資訊，特此澄清。

記者會 殺人 太陽花

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