男未戴安全帽遭攔查 躲到餐廳喝酒還抓傷員警判3月
53歲蔡姓男子今年5月11日晚間8時37分騎乘機車未戴安全帽，行經台南市仁德區中正路二段附近，為歸仁警分局仁德分駐所高姓員警攔查，發現他身上有酒味，欲對他進行酒精檢測，他反趁隙逃進附近海產餐廳內喝啤酒。員警趕赴餐廳欲制止他喝酒，反遭出手抓傷，致右手腕及右前臂挫傷，台南地院認他犯妨害公務執行罪，處3月徒刑，可上訴。
蔡於2016年間因公共危險案件，經台南地方法院判處3月徒刑確定，同年3月間易科罰金執行完畢。未料，今年5月11日晚間8時37分，騎乘機車行仁德區中正路二段994巷口，因未戴安全帽遭仁德分駐所高姓員警攔查。
高發現其身上有酒味，欲對他施以酒精檢測，未料他反趁隙逃離進入中正路二段940號某海產餐廳內喝啤酒。晚間8時40分許，高隨後趕赴海產餐廳欲制止蔡飲酒，反遭蔡出手抓傷，致右手腕、右前臂挫傷等傷害，歸仁分局依妨害公務罪嫌移送法辦，檢方聲請簡易判決。
台南地院審酌，蔡僅因欲前往海產餐廳內喝啤酒，即拒絕員警攔查，趁隙逃離，無視公權力，並出手抓傷員警，妨害其執行公務，已侵害國家公務的執行；然念他於偵查中坦承犯行，犯後態度尚可，並斟酌他對警員施以強暴手段，尚未達造成警員嚴重受傷程度，及家庭及經濟狀況等一切情狀，量處3月徒刑，可易科罰金。
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