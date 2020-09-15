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越籍逾期移工涉酒駕 班機少難遣返

中央社 / 嘉義市15日電

越南籍逾期移工阮姓男子5月被查獲需遣返，但因新冠肺炎疫情影響，回越南班機少，收容1個多月後具保在外，日前在嘉義市涉嫌酒後騎車被查獲，仍由親人具保在外等待遣返。

移民署嘉義市專勤隊今天表示，阮姓男移工今年5月下旬因逾期被嘉義縣專勤隊查獲，經法院裁定收容，但依入出國及移民法規定，警方或移民署查緝到案的逾期外籍人士送收容所後，應於15天內遣送出境。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，飛往越南的班機銳減，只能以補空位方式，讓收容的越南籍移工回國，但班次少、空位又不多情況下，收容移工若未經法院裁定准予延長收容者，會以收容替代處分，請收容人找人具保，管控出境前動態。

嘉義市專勤隊指出，遭收容的阮姓男移工於7月初由住在台北市的姊姊具保在外，但需在固定住所、按時向台北市專勤隊報到，且前往其他縣市要報備，但阮姓男移工13日報備到嘉義市訪友，因喝酒騎乘機車被警方查獲，警訊後，昨天被依涉及公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方複訊後，因阮姓男子為暫時無法遣送的越南籍逾期移工，且目前是以收容替代處分，因此，警方詢問嘉義市專勤隊後續處置後，昨天仍由移工的姊姊具保，繼續等待班機有空位回越南。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

移工 嘉義 越南

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