女兒遭恐怖情人潑酸 父遞信給法官：養大卻體無完膚

男子陳韋傑不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，蔡女受重傷。士林地院依重傷害罪，判陳9年徒刑，共犯張家豪、李育龍分別處7年6月、6年徒刑；陳另犯誣告罪，遭處6月徒刑。高等法院今開庭，陳等3人都不再做無罪答辯，也表示願賠償以換取較輕刑度；蔡父呈給法官女兒的信，他說女兒至今都在手術，「體無完膚」。

去年9月12日，蔡姓女子在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後在士東路遭張潑酸，警方迅速逮獲潑酸張和接應的李，並查出教唆的主嫌陳韋傑。

檢警調查，從事代駕的陳韋傑不滿蔡女分手，找來前保全公司同事張家豪，以50萬代價，指使張對蔡女潑酸出氣，還提供硫酸和外送員衣服供掩護。張再找李幫忙接應，允諾事成後給李10萬元酬勞。

檢警查出，去年7月陳用手機查詢潑酸、刑度等關鍵字，並在去年8月提供不明液體給張，因混合失敗作罷。陳確定張缺錢，花50萬元雇用張潑酸。陳韋傑拿foodpanda外送員衣服給張，張多次到蔡女工作地點埋伏，甚至引誘蔡女離開門市準備潑酸，當時蔡女起疑，加上同事阻擋而作罷。最後，陳向廖女詢問恐嚇案件偵查庭開庭時間，指使張到場潑酸。

而誣告部分，則是陳去年分手後，傳訊息暗示要散布蔡女裸照，她擔憂而提告。陳找來廖女到自己的住處貼恐嚇傳單、毀損機車，再誣陷蔡女。

一審判決後，檢方和被告皆上訴，檢察官認為「判太輕了」。陳韋傑表示，他想贖回基金來賠償，但因人在監獄服刑，許多手續都難以辦理，希望法官能「讓他出去」處理；但法官表示陳是在監而非在押，他無權處置，但提醒若不盡快賠償，將影響量刑。

李育龍預估賠償被害人100萬元上下，並希望能找親友周轉；張家豪則說下周懇親會，將和母親討論能提出的最高補償金額。

被害人父親嘆道「好不容易扶養女兒長大，現在卻體無完膚，傷實在太嚴重了」，他每每想起女兒，就難過得睡不著覺。蔡父說，女兒今天仍在長庚醫院手術，她特地寫了一封信要呈給法官看。法官表示，因信件內容涉及被害人受傷部位，不方便公開，但被害人整個背部都是傷，可以想見她有多痛苦。