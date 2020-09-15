偉盟案二審裁定 賴文正加保500萬每週警局報到

賴文正(右)、賴建志父子。圖／本報資料照片

前偉盟工業負責人賴文正涉侵占采盟公司款項8億元，另與多人炒作偉盟股票，一審遭判5年6月，經上訴，二審考量原保釋條件不足，日前裁定加保500萬元及每週日赴警局報到。

二審的台灣高等法院裁定指出，賴文正3月間被一審量處重刑，賴文正主觀上逃亡的動機與客觀時空環境與5年前一審時裁定（新台幣1000萬元交保）已經不同，賴文正經濟能力足以支持逃亡後生活無虞。

二審指出，有相當理由足認賴文正有放棄1000萬元保證金、逃亡海外的高度可能，認定原保釋條件不足擔保其日後遵期到庭接受審判，日前裁定增加具保金額500萬元，須於9月16日前繳納，截至今天中午尚未繳納。

此外，審酌賴文正涉案程度較深，一審判處5年6月的重刑，認為可透過司法警察的監督、約束，降低賴文正棄保潛逃的風險，以確保後續審判程序進行，從9月17日起，賴文正應於每週日晚上7時至10時期間，至台北市大安警分局安和路派出所報到。

二審指出，審酌此案訴訟程序尚未終結，為確保審判進行，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制程度間等的比例關係，裁定賴文正、賴文正的兒子賴建志及炒股作手郇金鏞等3人限制住居於其等住所。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）起訴指出，賴文正涉嫌自民國100年至104年間，侵占由他擔任實際負責人的采盟營造公司資產8億2241萬餘元，另夥同賴建志等人，自100年7月至104年7月，結合郇金鏞等作手買賣偉盟股票達253.5億元，以相對成交等方式操縱股價。

特偵組104年9月偵結全案，認定賴文正「硬撐」維持股價，4年炒股，最終賠錢，依違反證交法等罪嫌起訴賴文正、賴建志等人。

一審的士林地院3月間宣判，依證交法等罪判處賴文正5年6月、賴建志1年8月，緩刑3年，並應向公庫支付50萬元；郇金鏞2年徒刑。案件經上訴，目前由二審審理中。