白血病學生坐「特殊座位」10個月 法院判學校國賠6萬

士林地方法院。圖／本報資料照片 一名患有急性淋巴性白血病學生，遭班導師安排在黑板前講桌旁的「特殊座位」長達10個月，學生及家長認為，影響學習及受教權，提告求償50萬元。士林地方法日前宣判，認定校方行為侵害學生心理健康權，校方應賠償6萬元。可上訴。

原告主張，就學期間班導師在每次段考後，調整全班座位，唯獨原告坐在緊鄰講桌右側的座位，且多次反應想換座位，班上仍有空位，班導師未更動。「特殊座位」緊靠講桌、接近黑板，原告無法完全看到黑板內容，又此座位靠近教室門口，其他同學進出要跨越此座位，嚴重影響學習權和教育權。

原告指出，特殊座位通常是安排給上課吵鬧、違反秩序學生，原告長達10個月坐在特殊座位，無法和同學正常互動，導致遭同學排擠、霸凌。班導師縱容同學霸凌，以「主人」「客人」譬喻，加劇同學的言語攻擊和霸凌，致白血病復發，被迫骨髓移植，又因病症住院治療，請求學校依照國家賠償法，給付50萬元。

被告校方主張，學生有高度近視才安排此座位，後續又因患有白血病，通過「在家教育」到校時間不固定。班導師考量，學生未到校上課，其他課程有分組教學需求，才未變動學生座位，教學管理正當。

校方指出，班上空位附近的學生，情緒較激動，與學生討論後，決定不更動位置；經訪談班上同學，未認為此座位是特殊座位。霸凌部分，班導師有安排調停，沒有縱容霸凌情況。

簡易庭法官認為，學生的座位距離黑板甚近，確有可能抄寫黑板內容困難，加上長達逾10個月未換座位，足以認為影響學習效率。學生3度提出想換座位，但班導師沒更動，顯已構成差別待遇，使學生須承受同學對其是否具有異樣眼光之臆測，更如同貼標籤，認定侵害學生心理健康權。

法官審酌，視力問題已配戴眼鏡改善；同學有課程分組需求，則因班上有其他空座位，其他同學可移動與同組同學討論;學校其他班級也有講桌旁座位，但不能以此推論班導師安排座位理由適當。霸凌部分，班導師有積極介入輔導，並未縱容霸凌狀況。

法官認定，班導師並未妥適安排換座位需求，學生近1年期間坐在特殊座位，確屬不當，造成心理健康權侵害，可依國家賠償法，請求賠償精神慰撫金6萬元。

校方指出，一開始學生因「眼睛看不清楚」，坐在那邊才能看到黑板的字;判決部分與事實有所出入，班導師有用心安排座位，和想更換座位。校方已收到判決，不排除有上訴可能。