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家有珍寶？房東珊瑚石消失 告房客求償250萬最後賠2千

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市甲仙林姓婦人將自家三合院出租後，發現院內造景珊瑚石不翼而飛，堅信電視報導所說「珊瑚石價值250萬元」，向房客求償，但橋頭地院僅判賠2千元，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市甲仙林姓婦人將自家三合院出租後，發現院內造景珊瑚石不翼而飛，堅信電視報導所說「珊瑚石價值250萬元」，向房客求償，但橋頭地院僅判賠2千元，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市甲仙林姓婦人將自家三合院舊宅租給陳姓、鄭姓男子經營民宿，事後卻發現後院珊瑚石不翼而飛，某天看到電視報導，「1座珊瑚石可以賣到250萬元」，懷疑房客利慾薰心做歹事，向陳、鄭索賠250萬元。陳、鄭不願履行和解，遭林一狀告上法院；橋頭地院認為，遺失的珊瑚石未受鑑價，無從證明價值，陳、鄭只須賠2千元，可上訴。

林婦控訴，老宅租給陳、鄭後，收藏多年的珊瑚石、古甕及古碗盤消失，原先雙方在甲仙區公所簽和解，同意陳、鄭在補償長、寬、高各40公分的灰色珊瑚石；然而，陳、鄭遲遲未依約給付。後來，林想到之前電視曾報導，珊瑚石已禁採，市面上相當罕見，「1座珊瑚石可以賣到250萬元」，才驚覺自家珊瑚石價值之高，懷疑對方一定因此起歹念。

林婦緊咬，陳、鄭一直沒依和解約給付，同意對方現金賠償損失，向橋頭地院提告求償250萬元。

然而，陳、鄭再三否認行竊，辯駁說，兩人當初基於同鄉情誼，想說「多一事不如少一事」，道義上簽立和解書，也並非不願意履行和解內容，只是多方尋訪，好不容易找到類似的珊瑚石，林卻拒絕受領，還聲稱院內遺失的珊瑚石價值250萬元，一再表示「我要我原來院子裡那顆珊瑚石」。

鄭男表示，自身對寶石有所研究，珊瑚石就是在海底死掉的珊瑚白化後而成，現在雖然禁採，但市面或多或少還有貨，通常當作盆景或魚缸造景配角，「小一點就大概幾百元，大一點的1、2千元左右」。陳、鄭主張，遺失的珊瑚石只是一般庭院造景石，珊瑚石品質、樣式、年份甚至真假都沒經過鑑定，無從認定價值確實有250萬元。

橋頭地院發函詢問高雄市園藝花卉商業同業公會、高雄市景觀工程商業同業公會，關於「長、寬、高各40公分灰色珊瑚石市價」一事，兩公會均用「無法判定」為由，拒絕表示意見。法官謹慎起見，也上網查訪園藝、水族擺設珊瑚石價格，依尺寸、造型，價格落在990元至3千元不等。

綜合衡量後，橋頭地院認為，判陳、鄭連帶賠償林婦2千元較為妥當，全案還可上訴。

珊瑚 高雄市 老宅

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