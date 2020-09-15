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台男勾結大陸人賣假護照賺162萬元 偽造文書遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北部地區一名詐欺犯李姓男子，涉嫌與大陸偽造護照集團合謀，在網路上刊登廣告招攬台灣民眾購買委內瑞拉、菲律賓等外國護照、國民身分證，共得手162萬元。台北地檢署調查後，依偽造特種文書罪起訴李男。圖／本報資料照
北部地區一名詐欺犯李姓男子，涉嫌與大陸偽造護照集團合謀，在網路上刊登廣告招攬台灣民眾購買委內瑞拉、菲律賓等外國護照、國民身分證，共得手162萬元。台北地檢署調查後，依偽造特種文書罪起訴李男。圖／本報資料照
北部地區一名詐欺犯李姓男子，涉嫌與大陸偽造護照集團合謀，在網路上刊登廣告招攬台灣民眾購買委內瑞拉、菲律賓等外國護照、國民身分證，共賺得162萬元。台北地檢署調查後，依偽造特種文書罪起訴李男，至於4名購買偽造護照者獲緩起訴處分。

檢警調查，2018年12間，一名林姓男子持偽造護照欲從桃園機場出境被移民官識破；檢警分案偵辦，查出林男以120萬元購買3本委內瑞拉護照、3張國民身分證，搜索其住處發現李男等人涉案。

檢警查出，李男勾結大陸偽造護照集團的潘姓男子，自2017年間起，由李男在痞客邦部落格、BABYHOME、PCHOME等網站上刊登「第二國證件、申請代辦、申請就讀各國美國外僑學校」廣告，向台灣民眾招攬購買偽造的外國護照。

陳姓、林姓男子等4人看見廣告而連繫李男，委託他協助取得委內瑞拉、菲律賓等國假護照。4人交付我國護照、國民身分證、照片、指紋卡給李男，透過李男轉交給潘姓男子行使偽造。

潘男完成後，再將偽造的外國護照、國民身分證寄交李男，由李男轉交陳男等4人，收受共162萬元報酬。檢察官調查後，依偽造特種文書罪起訴李男，考量4名購買偽造護照者認罪且無前科，另給予緩起訴處分。

護照 身分證 委內瑞拉

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