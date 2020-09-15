女子空手奪白刃逃死 法院認恐怖情人未盡全力僅判傷害

王姓男子不滿女友要分手，竟持菜刀揮向對方頭部，見對方空手奪白刃，又伸手掐住其頸部，被控殺人未遂等罪，但新北地院審酌男女體型及體重差別後，認為他當下沒出全力，並非真的要致人於死，改依傷害罪判他有期徒刑8月。

判決指出，王男因為不滿女友提分手，去年12月6日對女友大喊「你不讓我活、我也不讓你活」之後，旋即以左手持刀揮向對方頭部，見對方以本能閃躲並用右手握住刀背，又以右手掐住對方頸部，也在衝突過程中劃傷對方手掌。

其女友為了脫身，假意和好，並出示傷口給王男看，最後趁對方情緒緩和之際，逃到鄰居家報警求救；事發後，王男騎著女友機車逃跑，又把插在鑰匙孔的機車鑰匙扳斷，因此被控殺人未遂和毀損等罪。

審理時，王男否認犯行，辯稱當天是想自殘，但女友見狀尖叫，因為怕吵到鄰居，才會以摀嘴、掐脖等方式制止，其刀傷也是女友自己衝過來搶刀造成。

法院調查，王男事發後曾傳簡訊給女友，內容提到「我覺得妳很狂，那天為什麼妳會有辦法空手奪白刃」等語，又說「如果我左手拿刀、右手掐著妳，轉變成殺人的模式，我應該是左手砍下去、右手推開妳的傷軀，而妳受傷的會是整個臉部，甚至刀子是砍進去妳的臉上」，認定其確實有持刀攻擊女友。

不過，法院審酌王男體重80公斤、其女友50公斤，在男方佔盡體型和氣力優勢的情況下，女方能2度抓住菜刀，並且只憑左手就扳動王男掐住其頸部的右手掙脫，因此認為王男當下沒有出盡全力，難認其有致人於死故意，最後改以傷害論罪。