前中市和平區長涉賣官 最高法院判刑1年定讞

中市和平區前區長林建堂6年前競選時涉收受王姓男子20萬元，約定當選後聘王男的兒子擔任機要秘書，林男當選後履行承諾。最高法院今天依準收賄罪判林建堂1年徒刑。全案定讞。

判決指出，林建堂於民國103年3月間競選台中市和平區區長時，為籌措競選經費，向王男表示若願意出資新台幣20萬元，待當選後願意聘任王男推薦的人擔任秘書。

王男因兒子當時正逢求職，允諾林建堂的提議，同年3月16日先向胞姊借款20萬元，並預擬一張承諾書，當月18日林建堂到王男住處，拿取20萬元現金賄款，並當場簽下收據與承諾書。

林建堂在同年11月29日當選後，在與和平區公所徐姓人事室主任洽談人事及交接事宜，便表明要任用王男的兒子擔任機要秘書，待林建堂上任後隨即批准派令。

台中地方法院依準收受賄賂罪判處林建堂有期徒刑1年，褫奪公權3年。林不服提起上訴，台中高分院判決駁回；最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

另外，監察院於去年1月間彈劾林建堂，移送公務員懲戒委員會（已改為懲戒法院懲戒法庭），公懲會今年5月間判決林建堂撤職，並停止任用1年。