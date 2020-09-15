她走出超商階梯慘摔骨折 店長逆轉判4成責任賠23萬
高雄高姓女子3年前走出屏東縣7-11加祿堂門市摔傷，導致腳骨折，事後提告指控超商階梯的水泥剝落而害踩滑，要求門市店長、統一超商公司連帶賠償254萬多元，但一審駁回請求；她上訴後，高雄高分院認定階梯抿石子毀損，與高女跌傷有關，門市應負4成責任，改判盧姓店長賠23萬5826元，全案確定。
至於統一超商公司，合議庭認為，7-11加祿堂門市是加盟店，盧姓店長為獨資經營，並非受僱於統一超商公司，所以門口階梯維護屬盧負責，公司不必負損害賠償責任。
高姓女子提告主張，她2017年6月10日中午12點多，到屏東縣枋山鄉的7-11加祿堂門市，消費完要離開之際，因超商階梯水泥嚴重剝落損壞，且沒設任何警告標語提醒顧客要小心，導致她摔落，右側脛骨幹骨折、右踝雙髁骨折，打鋼釘及鋼板，需長期復健。
高女指出，該門市盧姓店長沒善盡監督與保管建物設施的責任，統一超商公司也未盡指揮監督的義務，兩者應連帶負賠償責任，此意外造成她支出醫療費、看護費、交通費，以及薪資損失、勞動能力減損、精神慰撫金等，應賠254萬7054元。
盧姓店長辯稱，超商門口階梯的地磚或水泥沒有破損，案發時間為中午12點多，天氣晴朗視野清晰，依一般人行走方式沒有跌倒的可能；統一超商公司辯，加祿堂門市屬於加盟店，盧姓店長不是受僱統一，公司應不必賠償。
一審法官認為，沒有其他人證能指出跌倒經過，且勘驗照片，缺損處是在超商的節能門外平坦地面，非階梯處，也難以證明因此跌倒，判駁回高女請求。
高女上訴後將求償金額降到77萬8986元，二審合議庭依高女提出照片發現，第1層階梯鋪設的抿石子直角處確實有破損，極易招致踩滑摔倒，門市的管理維護有疏失，與高女受傷有因果關係，不過她稍加注意應可察覺階梯破損，所以她未注意也有過失，高女應負6成、盧姓店長4成責任，經計算高女能請求賠償金額為23萬5826元。
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