「甘苦人」酒後騎車 遭警攔下央求放他一馬

台南市近期酒駕肇事案件增加，警方連續三日取締酒駕。昨晚攔下一名滿身酒味騎士，身穿「甘苦人」字樣上衣騎士拜託警方放他一馬，但因酒測值高達0.72MG/L，員警只能告訴他「甘苦人」也不能酒駕，並以渉公共危險罪嫌逮捕移送偵辦。

麻豆警分局昨天深夜在善化交界的麻善大橋北側、進入麻豆區方向設置路檢點，執行取締酒駕勤務，這名騎士還沒停車員警就聞到濃濃的酒味，明顯酒駕，他自稱只喝「半罐金牌」，拜託網開一面。

分局長洪頂力指出，警方執法不能有差別待遇，希望駕駛人只要有喝酒，就不要開車騎車，酒駕行為絕對不能容忍；另外如闖紅燈及紅燈右轉、行人未規定行走行人穿越道及汽、機車未禮讓行人警方也正在嚴厲執法，提醒駕駛人一定要遵守規定，避免違規受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康