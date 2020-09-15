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醉男亂闖KTV包廂要找前女友 與人起口角被酒瓶砸頭

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

警方獲報後出動12名快打警力到場，將動手吳男帶回。記者柯毓庭／翻攝
警方獲報後出動12名快打警力到場，將動手吳男帶回。記者柯毓庭／翻攝

41歲林姓男子今天凌晨與一名女性友人到KTV要找前女友，卻因誤闖別人包廂，與包廂內24歲吳姓男子起衝突，被吳持酒瓶砸頭，警方獲報後趕往，將林送醫後無大礙；吳則因動手打人，被警方依傷害移送新北地檢。

林今天凌晨4時許與前女友的閨密黃姓女友人在超商前飲酒，酒過三巡後林突然想起前女友，黃便自告奮勇表示「我帶你去找她」。

兩人醉醺醺的跑到位於新莊區中華路上的歌喉戰KTV並闖入包廂201，未料包廂內沒有前女友，只有10多名不認識的男女在唱歌，林見狀拿起桌上的酒要敬對方，卻又大聲嗆聲，引發包廂內吳男不滿，上前持酒瓶狂砸林的頭部，其他男子見狀也湧上前，一群人從2樓打到1樓門口，見警方趕到才一哄而散，剩吳被帶回派出所。

警方將林送醫後他暫無大礙；吳則坦承犯行，稱自己喝醉了才會動手，警方詢問後依傷害罪嫌將他移送新北地檢。

一群人從KTV二樓打到一樓。記者柯毓庭／翻攝
一群人從KTV二樓打到一樓。記者柯毓庭／翻攝
眾人打到跌倒在地。記者柯毓庭／翻攝
眾人打到跌倒在地。記者柯毓庭／翻攝

KTV 傷害罪

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