聽新聞
test
0:00 / 0:00
醉男亂闖KTV包廂要找前女友 與人起口角被酒瓶砸頭
41歲林姓男子今天凌晨與一名女性友人到KTV要找前女友，卻因誤闖別人包廂，與包廂內24歲吳姓男子起衝突，被吳持酒瓶砸頭，警方獲報後趕往，將林送醫後無大礙；吳則因動手打人，被警方依傷害移送新北地檢。
林今天凌晨4時許與前女友的閨密黃姓女友人在超商前飲酒，酒過三巡後林突然想起前女友，黃便自告奮勇表示「我帶你去找她」。
兩人醉醺醺的跑到位於新莊區中華路上的歌喉戰KTV並闖入包廂201，未料包廂內沒有前女友，只有10多名不認識的男女在唱歌，林見狀拿起桌上的酒要敬對方，卻又大聲嗆聲，引發包廂內吳男不滿，上前持酒瓶狂砸林的頭部，其他男子見狀也湧上前，一群人從2樓打到1樓門口，見警方趕到才一哄而散，剩吳被帶回派出所。
警方將林送醫後他暫無大礙；吳則坦承犯行，稱自己喝醉了才會動手，警方詢問後依傷害罪嫌將他移送新北地檢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言