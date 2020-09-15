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前里長朱雪璋砍人判6年逃大陸 檢警追究偷渡刑責

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸，遭大陸公安逮捕，昨從廈門搭機押返台灣；朱雪璋在松山機場與檢察官視訊問話後，直接押往台北看守所，等確定服刑期再送往台北監獄。朱雪璋偷渡部分，檢警將另案追究違反入出國及移民法等刑責。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞。

朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後展開逃亡，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。朱雪璋試圖搭機出國失敗後，四處躲藏最後在屏東以80萬元代價，坐船偷渡到大陸東南沿海地區。

朱雪璋到大陸後為誤導警方，一方面由親友拿他的手機開開關關，製造還在台灣假象；另方面讓家人到三峽龍泉墓園掃墓，再傳照片給已在大陸的他，以跳板程式在臉書打卡，誤導警方以為他仍在台灣。

根據「入出國及移民法」第74條規定，違反本法未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。此外，檢警也將釐清親友是否涉及刑法第164條藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑。

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸，遭大陸公安逮捕，昨從廈門搭機押返台灣，直接押往台北看守所發監。至於朱男涉偷渡部分，檢警將另案追究違反入出國及移民法等刑責。圖／本報資料照。
台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸，遭大陸公安逮捕，昨從廈門搭機押返台灣，直接押往台北看守所發監。至於朱男涉偷渡部分，檢警將另案追究違反入出國及移民法等刑責。圖／本報資料照。

朱雪璋 偷渡

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