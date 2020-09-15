馬英九江宜樺等人被控殺人未遂無罪 律師團：失望遺憾

2014年「太陽花」學運落幕，行政院驅離風波濺血，民眾自訴前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧涉殺人未遂罪，台北地院更二審今判馬等4人無罪。民間司改會義務律師團表示，對此判決結果，再次感到失望與遺憾。

義務律師團表示，323行政院驅離事件距今已經六年半，不論是以提起自訴、國賠或向監察院陳訴、請議員質詢，民眾與民間團體嘗試了各式管道，積極促請警政或司法單位協助究責。至今，當晚對民眾施暴的員警，仍無任何一位遭到行政懲處或刑事追訴，也無任何警察長官要負責。

本案的被告方仰寧是當晚的轄區指揮官，握有現場指揮權，明知當時民眾是和平靜坐，仍為了完成現場淨空任務，對施暴員警的行為睜一隻眼閉一隻眼。被告王卓鈞為時任警政署長，坐鎮警政署指揮中心，卻只會將責任都推給現場指揮官。

而時任行政院長的被告江宜樺更是大言不慚說自己在暴力發生時早已就寢，時任總統的馬英九更在本案審理過程中，直接說出憲政機關運作比民眾人身安全更重要的發言。科層體制下縝密的分工、冗長的流程，稀釋了個人自主判斷的責任感，造就了國家暴力，卻沒有任何人對當晚暴力感到抱歉。