夫失控悶死長期臥床身障妻 北檢今會同法醫解剖

北市一名蔡姓老翁長年照顧重度身障妻子，疑生理、心理不堪負荷，日前持塑膠袋意圖將吳姓妻子悶死，蔡男見妻子失去生命跡象，向醫院急救站自首，5天後蔡妻因多重器官衰竭死亡。台北地檢署上周四訊後依殺人罪命蔡男5萬元交保，為確認死因，檢察官今會同法醫解剖。

警方調查，蔡男（67歲）與吳婦（65歲）結婚逾30年，兩人孩子都有穩定工作，也都成婚，經濟還可以，不過吳婦多年前中風，還患上泌尿道感染，久病未癒，多年來都在病床上度過，數度轉院，大都由蔡男照顧。

據悉，吳婦近年多次中風，長年臥床、坐輪椅，日常生活多由蔡男與看護合力照護，吳婦日前發燒送醫，恰巧看護也生病住院，兩人皆由蔡男照顧。

蔡男近來疑身心俱疲，9月5日晚上11點多，突然情緒失控，持裝滿衛生紙的塑膠袋按壓妻子頭部，他認為妻子已死亡，主動跑到急救站告訴護理師「我殺人了，對不起」，院方立刻將被害人送往加護病房急救，所幸救回一命。

警方獲報將蔡男帶回詢問，蔡男供稱，妻子長年臥病，實在無力再照顧，不得已才這麼做；10日早上9點多，吳婦仍因多重器官衰竭離世，兒子在派出所做筆錄時，悲痛萬分。