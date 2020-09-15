影／學甲爐碴案 台南環團提告要南檢硬起來辦到底

台南學甲爐碴案越演越烈，台南市環境保護聯盟和台南市水資源保育聯盟上午台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對郭姓業者涉嫌違法亂倒爐碴案重啟調查，並確認該批土地是否填埋爐碴，並向公股行庫貸款上億元，可能蓋起廠房湮滅地底下爐碴，汙染環境，台南環團要求南檢硬起來，嚴辦、徹辦到底。

南檢指出，近來針對立委及環保團體所指學甲區多處土地遭埋爐碴，以及涉嫌貸款不法等案件，日前均已主動分案，現由檢察官偵辦中；今日環保團體到本署申告，也會指派承辦檢察官親自受理，必當秉持毋枉毋縱的原則，依法積極偵辦。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，郭10年來在學甲多處填埋爐碴，地方眾所周知，2015年爆發爐碴米事件，險有7萬多噸流入市面，40萬噸爐碴還有10多萬噸不知去向，但當局僅裁罰6000元，郭等人獲不起訴處分。他說，交通違規都不只上千、上萬元，這有汙染環境之虞才罰6000元，引發社會嘩然。

黃安調說，現在不只三筆農地上有3萬噸爐碴要清除，還有多筆工業用地也填埋爐碴，甚至還了廠房湮滅證據，亟待檢警調開挖調查，釐清真相。據當地里長檢舉地號，還有超過1.36公頃工業用地也有填埋爐碴，而且還跟公股行庫分別貸款3億多元，目前土地上雖空無建物，但憂心接下來可能會蓋起廠房，湮滅掩蓋地底下填埋爐碴的證據。