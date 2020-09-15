快訊

評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／學甲爐碴案 台南環團提告要南檢硬起來辦到底

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南學甲爐碴案越演越烈，台南市環境保護聯盟和台南市水資源保育聯盟上午台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對郭姓業者涉嫌違法亂倒爐碴案重啟調查，並確認該批土地是否填埋爐碴，並向公股行庫貸款上億元，可能蓋起廠房湮滅地底下爐碴，汙染環境，台南環團要求南檢硬起來，嚴辦、徹辦到底。

南檢指出，近來針對立委及環保團體所指學甲區多處土地遭埋爐碴，以及涉嫌貸款不法等案件，日前均已主動分案，現由檢察官偵辦中；今日環保團體到本署申告，也會指派承辦檢察官親自受理，必當秉持毋枉毋縱的原則，依法積極偵辦。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，郭10年來在學甲多處填埋爐碴，地方眾所周知，2015年爆發爐碴米事件，險有7萬多噸流入市面，40萬噸爐碴還有10多萬噸不知去向，但當局僅裁罰6000元，郭等人獲不起訴處分。他說，交通違規都不只上千、上萬元，這有汙染環境之虞才罰6000元，引發社會嘩然。

黃安調說，現在不只三筆農地上有3萬噸爐碴要清除，還有多筆工業用地也填埋爐碴，甚至還了廠房湮滅證據，亟待檢警調開挖調查，釐清真相。據當地里長檢舉地號，還有超過1.36公頃工業用地也有填埋爐碴，而且還跟公股行庫分別貸款3億多元，目前土地上雖空無建物，但憂心接下來可能會蓋起廠房，湮滅掩蓋地底下填埋爐碴的證據。

他呼籲檢方要硬起來，嚴辦、徹辦到底外，認此案違反廢棄物清理法第46條，涉及刑事，希望 檢方依刑事訴訟法相關規定，犯罪嫌疑人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要的保全處分，應啟動保全證據程序，禁止興建工廠或建築。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調（中）上午台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對郭姓業者涉嫌違法亂倒爐碴案重啟調查。記者邵心杰／攝影
台南市環境保護聯盟理事長黃安調（中）上午台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對郭姓業者涉嫌違法亂倒爐碴案重啟調查。記者邵心杰／攝影
針對學甲爐碴案，台南市環境保護聯盟理事長黃安調要求南檢硬起來，嚴辦、徹辦到底。記者邵心杰／攝影
針對學甲爐碴案，台南市環境保護聯盟理事長黃安調要求南檢硬起來，嚴辦、徹辦到底。記者邵心杰／攝影

廢棄物

延伸閱讀

台南學甲農地埋爐渣 南檢分案偵辦

立委續追學甲爐碴案 要求檢調及台南市府徹查

遭指為蔡英文向非法傾倒者募款 學甲爐渣業者否認擬提告

學甲爐渣加速清理 環團：台南還有更多地方沒清理

相關新聞

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

2014年「太陽花」學運落幕，行政院驅離風波濺血，民眾自訴政府官員殺人未遂等罪，前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署...

馬英九江宜樺等人被控殺人未遂無罪 律師團：失望遺憾

2014年「太陽花」學運落幕，行政院驅離風波濺血，民眾自訴前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警...

醉男亂闖KTV包廂要找前女友 與人起口角被酒瓶砸頭

41歲林姓男子今天凌晨與一名女性友人到KTV要找前女友，卻因誤闖別人包廂，與包廂內24歲吳姓男子起衝突，被吳持酒瓶砸頭，...

前里長朱雪璋砍人判6年逃大陸 檢警追究偷渡刑責

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸，遭大陸公安逮捕，昨從廈門搭機押返台灣；朱雪璋在松山機場與檢察官視訊問話...

夫失控悶死長期臥床身障妻 北檢今會同法醫解剖

北市一名蔡姓老翁長年照顧重度身障妻子，疑生理、心理不堪負荷，日前持塑膠袋意圖將吳姓妻子悶死，蔡男見妻子失去生命跡象，向醫...

太陽花驅離遭控殺人未遂一審無罪 馬英九：肯定判決

2014年太陽花學運發生行政院驅離濺血事件，民眾自訴前總統馬英九等人殺人未遂，台北地院今一審判決無罪，可上訴。對此，馬英...

影／學甲爐碴案 台南環團提告要南檢硬起來辦到底

台南學甲爐碴案越演越烈，台南市環境保護聯盟和台南市水資源保育聯盟上午台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對郭姓業者涉嫌違法亂倒...

玉山銀行前理專欠賭債 挪用兩客戶共3590萬遭起訴

玉山銀行南京東路分行蔡姓前理專，因簽賭負債累累，竟動客戶歪腦筋，在文件中夾入「空白取款憑條」或「空白取外匯申請書」，並盜...

閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院判無期徒刑

42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人疑因債務起糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌...

三立「戲說台灣」監製涉收回扣遭免職 要求復職連敗訴

三立電視台「戲說台灣」前監製傅沛筠被指自3年前利用職務之便收回扣，三立要求她一次歸回300萬元且自請辭職，才願簽和解契約...

辱罵母親亂倫、白癡 法官認兒子無心判無罪

台南市韓姓男子不滿母親同意已出養給伯父的弟弟，在伯父去世之後終止收養回歸家庭，今年2月間在母親住家前，辱罵母親「亂倫」、...

李婉鈺夜亂張碩文、襲警 北檢通知繳13.5萬元罰金

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突...

熱門新聞

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

女童遭風箏捲上天 新竹市府懲處3官員、廠商扣罰27萬

南投武界壩放水奪4命 這16分鐘恐成釐清關鍵

山區下游驚人水勢影片 網友分享5秒大水即溢堤：千萬勿輕忽

直播中突見4國小師生驚險海漂 澎湖船長勇救過程曝光

丈夫搭上兒子補習班老師 車震對話宛如言情小說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。