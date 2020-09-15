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玉山銀行前理專欠賭債 挪用兩客戶共3590萬遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

玉山銀行南京東路分行蔡姓前理專，因簽賭負債累累，竟動客戶歪腦筋，在文件中夾入「空白取款憑條」或「空白取外匯申請書」，並盜刻客戶印章申設帳戶，挪用兩客戶各2326萬7160元、1264萬7692元。台北地檢署日前依銀行法、偽造私文書、偽造署押、洗錢等罪嫌起訴他。

檢方調查，2013年8月至2019年4月間，蔡姓理專備妥「空白取款憑條」，趁去馬姓男客戶家協助辦理投資手續，把「空白取款憑條」讓馬誤以為是投資所需，同意由蔡代為用印。

蔡自行填上金額後，拿去給玉山銀行承辦人員，領出馬男帳戶內共567萬7598元。蔡以相同手法，另於2014年5月6日、2015年3月18日，從馬的外幣帳戶中，轉帳美金1萬8333.37元、3萬1108.23元（折合新台幣為153萬5162元）至洪姓人頭帳戶。

蔡盗刻馬的印章，於2015年9月30日、2016年3月1日，在「玉山銀行開戶申請書」上偽簽馬的姓名並蓋章，拿著申請書向承辦人員申設台幣帳戶、外幣帳戶。

檢方查出，2014年4月11日至2015年12月29日，蔡多次以盜開的台幣及外幣帳戶申購、贖回南非幣，於2016年3月10日將其中52萬6334.9元南非幣，匯入盜開的外幣帳戶；又於2016年3月14日將其中52萬6334.98元南非幣，匯入台幣帳戶，致馬受有148萬4298元損害。

2015年10月至2016年4月間，在「玉山銀行特定金錢信託變更條件申請書」上盜蓋馬男印文，並在「變更指定扣款／入款帳號欄位」填入盜開的台幣及外幣帳戶。之後，蔡欲提領資金花用時，即下載基金贖回單，並盜蓋印文。

蔡擅將馬的基金贖回後，將資金轉入盜開的台幣及外幣帳戶。2016年10月8日，蔡擅於「保險契約解約申請書」上偽造簽名，讓保險公司承辦人員誤認馬欲解除保險契約，而將中途解約金匯入盜開的台幣帳戶內。蔡挪用馬共1605萬4400元至盜開的台幣帳戶。

此外，蔡鎖定蔡姓男客戶，知道他進行投資未選定投資標的，僅看年度績效的習慣，就利用每次去蔡的辦公室機會，預先將「空白取外匯申請書」夾在眾多文件中讓蔡用印。

之後，蔡在受款人欄位填上洪姓人頭帳戶，讓承辦人員將美金、澳幣折合新台幣共1264萬7692元，轉帳至人頭帳戶中，予以侵占入己。檢方調查後，依銀行法的銀行職員背信罪、洗錢防制法的掩飾或隱匿犯罪所得來源與去向等罪嫌起訴他。

玉山銀行南京東路分行蔡姓前理專，因簽賭負債累累，竟動客戶歪腦筋，在文件中夾入「空白取款憑條」或「空白取外匯申請書」，並盜刻客戶印章申設帳戶，挪用兩客戶各2326萬7160元、1264萬7692元。台北地檢署日前依銀行法等罪起訴他。圖／本報資料照。
玉山銀行南京東路分行蔡姓前理專，因簽賭負債累累，竟動客戶歪腦筋，在文件中夾入「空白取款憑條」或「空白取外匯申請書」，並盜刻客戶印章申設帳戶，挪用兩客戶各2326萬7160元、1264萬7692元。台北地檢署日前依銀行法等罪起訴他。圖／本報資料照。

外匯 洗錢 簽賭 玉山銀行

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