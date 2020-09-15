聽新聞
test
0:00 / 0:00
閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院判無期徒刑
42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人疑因債務起糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害案，苗栗地方法院今天宣判，合議庭認為李宛蓁惡性重大，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。
李宛蓁殺人案今天上午10點10分宣判，李宛蓁及死者家屬都沒有聆判，李宛蓁審理時，辯稱不是故意殺人，沒有殺人犯意，但鑑驗查出死者傷勢都集中在頭部及顏面部，造成顱骨、顏面骨骨折，大量出血致休克性死，李宛蓁持鐵槌從後襲擊，惡性重大。
判決書指出，唐婦生前是李宛蓁好友，均從事二胎貸款業務，李婦以到通霄拜拜為由，去年10月2日凌晨2點32分，開車載唐婦到通霄鎮海邊，2人在海堤因協商債務起糾紛，李宛蓁清晨4點多返回車內取出鐵槌，趁死者不注意時，持鐵槌猛擊唐婦，唐婦大量出血死亡。
判決書指出，李宛蓁開車離開現場，並使用唐婦行動電話，盜領唐婦2筆共8萬7000元存款，路人於10月2日下午3點半，路過發現唐婦陳屍海灘，警方過濾調閱分析監視器，查出李宛蓁涉有重嫌，循線10月2日逮人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言