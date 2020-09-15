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閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院判無期徒刑

聯合報 / 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院今天宣判，判處李婦判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院今天宣判，判處李婦判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照片

42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人疑因債務起糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害案，苗栗地方法院今天宣判，合議庭認為李宛蓁惡性重大，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

李宛蓁殺人案今天上午10點10分宣判，李宛蓁及死者家屬都沒有聆判，李宛蓁審理時，辯稱不是故意殺人，沒有殺人犯意，但鑑驗查出死者傷勢都集中在頭部及顏面部，造成顱骨、顏面骨骨折，大量出血致休克性死，李宛蓁持鐵槌從後襲擊，惡性重大。

判決書指出，唐婦生前是李宛蓁好友，均從事二胎貸款業務，李婦以到通霄拜拜為由，去年10月2日凌晨2點32分，開車載唐婦到通霄鎮海邊，2人在海堤因協商債務起糾紛，李宛蓁清晨4點多返回車內取出鐵槌，趁死者不注意時，持鐵槌猛擊唐婦，唐婦大量出血死亡。

判決書指出，李宛蓁開車離開現場，並使用唐婦行動電話，盜領唐婦2筆共8萬7000元存款，路人於10月2日下午3點半，路過發現唐婦陳屍海灘，警方過濾調閱分析監視器，查出李宛蓁涉有重嫌，循線10月2日逮人。

苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院今天宣判，判處李婦判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院今天宣判，判處李婦判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照片

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