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三立「戲說台灣」監製涉收回扣遭免職 要求復職連敗訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

三立電視台「戲說台灣」前監製傅沛筠被指自3年前利用職務之便收回扣，三立要求她一次歸回300萬元且自請辭職，才願簽和解契約，傅沛筠不滿三立是在規避勞動基準法雇主應發放資遣費的法定義務，提確認僱傭關係存在訴訟，但士林地院判她敗訴。傅沛筠上訴，台灣高等法院今再駁回，本案仍可上訴。

三立2017年時發現即便增加製作費，收視卻不彰、品質下降，且獲利大不如前，加上有人向董事層級檢舉三立內部有人向製作單位索取回扣，因此展開調查。三立發現內部長期存在「潛規則」，有掌控台內資源的員工長期收取不當所得。

傅沛筠表示，從1999年6月起就在三立工作，擔任副總監，約定工作內容為電視劇「戲說臺灣」監製，但2017年10月25日起，公司以她利用職務不當收取金錢、有損職責的不實指控，脅迫她書立還款計畫，作為留任工作的交換條件。

傅沛筠表示，為了保有工作，她屈從配合，但同年11月22日，公司要求她一次償還200萬元，2天後追加金額至400萬元，後來總經理張榮華又當面告知金額可改為300萬；因金額不斷變更，她「拒絕受支配」。12月11日，三立以「藉職務之便不當收取金錢，嚴重損害公司所交付之工作職責」為由，公告免職。傅女主張僱傭關係存在，要求三立按月給付她9萬元至復職日，並給付2017年度年終獎金19萬6650元。

三立電視台則指，天合傳播、虹豆傳播、群力傳播3家公司從2011年5月至2017年7月分別簽約拍「新戲說台灣」單元劇，傅沛筠卻利用擔任副總監一職向3公司收取每集5千元的「監製費」，總計收取廠商費用595萬元，這件事還被媒體報導，以三立爆發「弊案」為標題，嚴重傷害三立商譽與營業信用。三立認為依工作規則、員工獎懲辦法、勞基法終止僱傭契約於法有據。

士林地院認為傅女在接受三立約談時自承「五千！一集五千！」「對！還算ROUTINE。」而檢察官在刑案調查時問「要使節目順利製播，一定要塞錢嗎？」有製作人回「台灣環境就是這樣」，這已違反工作規則，三立可以終止僱傭契約。

傅沛筠不服一審判決，上訴二審，但高院今仍判她敗訴。

三立電視台2017年間爆發高層索賄疑雲，三立發函給合作單位，表示肅貪和改革的決心。圖／讀者提供（資料照）
三立電視台2017年間爆發高層索賄疑雲，三立發函給合作單位，表示肅貪和改革的決心。圖／讀者提供（資料照）

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