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太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

前總統馬英九日前為太陽花殺人未遂案出庭。
前總統馬英九日前為太陽花殺人未遂案出庭。

2014年「太陽花」學運落幕，行政院驅離風波濺血，民眾自訴政府官員殺人未遂等罪，前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧被告，他們出庭作無罪答辯，台北地院今天判馬英九4人全部無罪。可上訴。

自訴人義務律師團召集人、促轉委員尤伯祥審判中聲請傳喚行政院前發言人孫立群作證，尤、孫法庭互嗆；孫指尤「你說話很不客氣」，尤反擊「不排除自訴案二審還會聲請傳喚孫」，為自訴案二審再戰埋伏筆。

台北地院今年6月3日召開辯論庭，馬英九出庭說，法律明訂行政院是集會遊行禁制區，學生主張的言論自由，非絕對權利，陳抗人士可以表達意見，但不能破壞憲政機關運作，行政院不是隨便可以去喝咖啡、唱歌的地方。

馬說，他學生時代在台灣、在美國都參加過「保釣」運動，非常瞭解如何和警察打交道，他不解學運分子為何不想和政府對話；馬指出，學運分子霸占立法院與攻佔行政院2個憲政機關，是很嚴重的國安問題，政府對脫序的陳抗勢必該處理。

江宜樺稱，群眾癱瘓政府沒有得逞，反而以受傷為由興訟濫指他下令限時驅離，他深信政治角力無法扭曲司法的正義標準。

王卓鈞說，他或江宜樺都沒有下達限時驅離指令，警察對聚眾活動的處理，是地區責任制，由分局依法處理，群眾事件由現場指揮官依權責辦理；王說，他在市警局長任內，歷4任警政署署長，沒有人要求他對陳抗活動限時驅離。

方仰寧說，學運發生時，他保護學生不遺餘力，看到行政院被破壞，感到痛心；方說，分局長如果沒有守住行政院裡1百多支槍，「是不是要再受瀆職罪審判？」

方仰寧說，學運時他日以繼夜、夜以繼日保護學生，行政院被攻擊後，他想要將北平東路的人群清空、清出「安全走廊」，讓員警可以進去保護院內1百多支長、短槍、重要機電設備、文件，警察是一個會反省、檢討的團隊，以致於後來的群眾運動已減少不必要的損害。

2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，醞釀「太陽花」學運；學運分子同年3月18日霸占立法院，3月23日轉進行政院，警方驅離引爆流血衝突，前立委周倪安在內共20餘名民眾認為警察施暴，自訴馬英九等官員殺人未遂罪。

前總統馬英九日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片
前總統馬英九日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片

中正一分局前分局長方仰寧日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片
中正一分局前分局長方仰寧日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片

行政院前院長江宜樺日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片
行政院前院長江宜樺日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片

行政院前院長江宜樺日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片
行政院前院長江宜樺日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片

前警政署長王卓鈞日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片
前警政署長王卓鈞日前為太陽花殺人未遂案出庭。 圖/本報資料照片

行政院 學運 警察

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