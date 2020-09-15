台南學甲農地埋爐渣 南檢分案偵辦

台南市學甲區農地填埋爐碴引起議論，業者已開挖清運，但台南市環境保護聯盟今天仍前往台南地檢署按鈴控告，南檢已受理及分案偵辦。

台南環盟今天前往南檢按鈴控告台南學甲土地填埋爐渣及違法貸款案，要求檢方調查，以遏止不法掩埋及在掩埋處興建廠房。

台南地檢署發言人林仲斌今天表示，南檢已分案偵辦台南市學甲區土地填埋爐渣及違法貸款案，檢方也受理台南環盟的申告。

學甲區農地填埋爐碴案2015年爆發，鄰近案址的另處農田則在去年遭民眾舉發也被掩埋爐碴，今年3月會勘確認。