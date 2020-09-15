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辱罵母親亂倫、白癡 法官認兒子無心判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市韓姓男子不滿母親同意已出養給伯父的弟弟，在伯父去世之後終止收養回歸家庭，今年2月間在母親住家前，辱罵母親「亂倫」、「沒臉見列祖列宗」、「你是白癡喔」，韓辯解母親決定紊亂倫常，無心脫口而出，願意道歉，台南地院認韓所指紊亂倫常，不是辱罵自己母親私生活不檢點，且白癡已是一般民眾口頭禪，雖無法認同韓對母親口出惡言，仍不構成公然侮辱罪。

韓於今年2月11日晚間10時48分，在母親住家前，辱罵母親「我說你沒有臉見我韓氏列祖列宗於九泉之下！有很難聽嗎？笑話！」「你本來你就亂倫啊！」「你是白癡喔！」經弟弟錄影蒐證，訴求檢方偵辦後起訴。

韓說，的確有講那些話，但說話當時只有他、母親及攝影的弟弟，那地方不算是公共場所。他表示，他是因為已經出養給伯父多年的弟弟，在伯父去世後又要求終止與伯父的收養關係，母親竟然也接受，他認為母親這樣紊亂了倫常，過世後也無顏見已經作故的伯父，才會指責母親「亂倫」、「沒臉見列祖列宗」。「你是白癡喔」他說，無心脫口而出，願意向聽到人道歉。

台南地院指出，根據五南書局國語活用辭典的記載，「亂倫」可能的解釋有二，分別是「違反倫常的行為」以及「形容親屬之間發生性行為」。

台南地院根據母親及兒子在法院證詞，認為韓是因為不滿母親同意前已出養給伯父的弟弟，在伯父去世之後終止收養回歸家庭，認為紊亂倫常，才會對母親講「亂倫」、「沒臉見列祖列宗」，而不是辱罵自己母親私生活不檢點。

台南地院認為，質疑人家是否白癡，的確是一種負面的話語，每個被質疑的人都會覺得不愉快；

日常生活中，青春期的孩子在家庭裡與父母溝通不良時，也常在沒有外人的場合對父母口出「你白癡喔」的情緒性用語，這是目前台灣社會一定比例的家庭，包括法官的家庭在內共同的生活經驗。大部分的人不認為那個孩子觸犯了公然侮辱罪，因為大家都知道孩子沒有侮辱父母的心。

法官認為韓講出這些話時，心中並沒有要侮辱母親的意思。而他的用語雖然難以認同，且傷害母親的心靈，但仍不算是「刑法上的侮辱」。畢竟「爭執相罵時溫文儒雅、不出惡言」，因為違反人性，所以不是刑事審判制度所打算建構的烏托邦社會。

台南地院法官認為韓講出這些話時，心中並沒有要侮辱母親的意思，畢竟「爭執相罵時溫文儒雅、不出惡言」，因為違反人性，最後判韓無罪。圖／本報資料照
台南地院法官認為韓講出這些話時，心中並沒有要侮辱母親的意思，畢竟「爭執相罵時溫文儒雅、不出惡言」，因為違反人性，最後判韓無罪。圖／本報資料照

收養 公然侮辱

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