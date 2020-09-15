李婉鈺夜亂張碩文、襲警 北檢通知繳13.5萬元罰金

李婉鈺。圖／本報資料照片

新北市前議員李婉鈺2017年間深夜按前立委張碩文家門鈴，鄰居受擾報警，並與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，檢方依法起訴。台灣高等法院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆得易科罰金定讞。台北地檢署已發傳票通知李女於本月30日上午10點繳交13.5萬元罰金。

台北地檢署起訴指出，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李女要張碩文的妻子開門，並交代張的行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。台北地院認為李女身為市議員，行為卻公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。

李女認為判決不公，一審後在臉書抒發情緒，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。高院今年5月7日維持一審見解，駁回上訴定讞。