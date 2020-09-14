蒜太貴！雲林調查站查蒜再行動 訪查40公噸蒜頭用途

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

蒜價居高不下，為防止囤積哄抬，雲林縣調查站今晚啟動調查，前往雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華住家和倉庫訪查，發現其倉庫存放約40公頃蒜頭，除了解存蒜的用途，也帶回相關資料進一步比對，以查明是否有不法囤積之事，當事人則強調，庫存蒜頭是用來作為下一季播種的種蒜，並無囤積。

蒜價飆漲，雲林縣調查站繼日前在虎尾鎮對林姓蒜商存放的150公噸蒜頭進行行政稽查，初步訪查並無具體違法，但慎重起見，雲林地檢署仍立案追查，對於任何可能囤積的農民或蒜商都將察查。

雲林調查站最近再接獲情資今晚展開行動，到元長鄉農會理事長陳榮華住家的倉庫稽查，了解庫存約40公噸蒜頭的用途。陳榮華也向調查人員說明，指他本身也有種植蒜頭約30多公頃也兼做蒜頭加工，這批蒜頭今年四、五月間採收後陸續賣出，目前賣剩四十多公噸是留作蒜種之用，並無囤貨哄抬。

陳榮華表示，他坦然面對，今年蒜頭貴得那麼離譜，查一查也是應該的。檢調單位在訪談後離去，只帶回相關資料將一併立案，作進一步調查。

蒜價居高不一，雲林檢調連續展開稽查行動。記者蔡維斌／攝影
蒜價居高不一，雲林檢調連續展開稽查行動。記者蔡維斌／攝影

農民 情資

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