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「不好好上班」老闆揪人打死員工 同事不認罪：剛好住公司

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

「輝翰工程行」負責人林秉翰與鄭姓工人有嫌隙，去年10月夥同員工許文彥、許中維將人押回公司痛毆2小時，見人奄奄一息才打119求救，還謊稱鄭是酒醉摔傷，直到法院審理時才認罪。新北地院認為3人手段殘忍，依傷害致死罪判林7年5月徒刑，許文彥、許中維分判7年3月、7年4月徒刑。

檢警調查，林秉翰因為覺得鄭姓員工「不好好上班」，又時常睡在公司，屢勸不聽還會回嘴，心生不滿。去年10月27日晚間10點多，林得知對方在板橋區台北紙廠簡易公園出沒，和許文彥、許中維前往公園找人，發現之後，3人先以徒手方式痛毆，再將對方押回工程行地下室用鐵棍暴打他頭部。

林等3人除了以鐵棍、徒手方式圍毆外，在企圖洗掉鄭頭上的血跡時，因對方反抗，又分拿衣架等物毆打，還拉著對方撞浴缸、牆壁，直到28日凌晨見對方血流不止，才打119報案。

鄭因被圍毆，除了顱內出血和顱骨骨折外，頭皮、臉部多處撕裂昌，肩膀、背部和左大腿等處也有瘀傷。一審審理時，林秉翰等人坦承動手，但守在樓梯口的許中維否認傷害致死犯行，辯稱「我承認傷害、剝奪他人行動自由，但我不承認傷害致死」，但說法未被採信。

新北地院考量林秉翰和被害者家屬達成調解，也賠了部分款項，而另兩名許姓員工則沒有，各處7年3月至7年5月不等徒刑。檢方和兩名員工不服而上訴。

高院今行準備程序，羈押中的許文彥表示自己在羈押庭中就認罪，希望能減刑；而許中維仍否認傷害致死，強調沒有參與，只是待在現場。

許中維說，當時老闆和許文彥都有喝酒，而他就住在工程行裡，事發時也不知道要去哪裡；他向法官說，自己的LINE資料裡沒有和另兩人商量要打死者。許中維的律師說，當時他站在樓梯間，不曉得許文彥會拿鐵棍打人，這無法預見。

法官諭知10月19日下午再開庭。

「輝翰工程行」負責人林秉翰因細故不滿鄭姓員工，去年10月夥同員工許文彥、許中維將人押回公司痛毆2小時致死。林吃上傷害致人於死罪，台灣高等法院今行準備程序。記者王宏舜／攝影
「輝翰工程行」負責人林秉翰因細故不滿鄭姓員工，去年10月夥同員工許文彥、許中維將人押回公司痛毆2小時致死。林吃上傷害致人於死罪，台灣高等法院今行準備程序。記者王宏舜／攝影

新北

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